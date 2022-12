La salud del presidente Gustavo Petro ha sido tema de conversación debido a las constantes ocasiones en las que ha cancelado su agenda por presentar problemas con la misma.

En julio, antes de posesionado, el mandatario tenía programada una reunión con los alcaldes que integran la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, pero, por sugerencia médica tuvo que cancelar su agenda.

Luego, en septiembre, Petro fue diagnosticado con bronquitis aguda no obstructiva cuando se preparaba para dar su discurso ante la Organización de Naciones Unidas, ONU. Y recientemente, el presidente volvió a sufrir un percance médico.

El 2 de diciembre, el jefe de Estado anunció a través de sus redes que estaba enfermo y en cama producto de un fuerte virus. “Un virus me ha mantenido hoy en cama. Se ha descartado el COVID-19. Espero restablecerme”, indicó en su cuenta de Twitter.

¿A qué se deben los problemas de salud de Gustavo Petro?

Ante sus evidentes dificultades, han sido muchas las especulaciones sobre lo que realmente le pasa a Petro, y en una reciente entrevista para Semana, el presidente desmintió que esté padeciendo de cáncer. “Eso es carreta”, indicó.

Asimismo, aseguró que está bien pese a los percances antes mencionados. “Tengo gastritis hace un largo tiempo. La tengo que vigilar porque puede ocasionar problemas. Me ataca cuando no hago la dieta bien hecha. Hay alimentos que pueden ser muy dañinos. Pero en general estoy bien”, inició aclarando.

Además, explicó que sus recientes problemas de salud han sido, principalmente, por virus de los que ha resultado contagiado en sus viajes fuera de Colombia.

“Hemos tenido en viajes internacionales graves problemas de virus. Creo que hay un grave problema de virus en el mundo. En el viaje a Egipto, de esa me salvé, pero enfermó de COVID-19 a varios periodistas. Incluso, venía en el avión, lo cual era muy riesgoso. Nos tocó a todos hacernos el examen, no hubo problema. En México nos pasó lo mismo, pero se enfermaron esta vez los funcionarios del Consulado de México. Fueron cuatro. Pero no fue coronavirus, fue un virus raro, ese sí me enfermó. Pero en general, digamos, nos hemos defendido bien”, detalló.

En cuanto a la constante tos que lo ha acompañado en sus alocuciones, el mandatario dijo: “Es el reflujo que produce en la garganta una alergia con los cambios de clima. Entonces ya llevo meses con la tos”.

Finalmente, admitió que no se ha puesto en manos de alguien experto que lo ayude a tratar sus alergias para así mejorar. “Creo que ese es el camino que tengo que seguir”, afirmó.