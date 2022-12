En la primera parte del año 2022 se conoció que Carolina Cruz y Lincoln Palomeque llegaron al final de su relación, después de varios años de unión y teniendo dos hijos; Matías y Salvador. Pues rematando este mismo año, ya habiendo pasado el duelo y un proceso de cambios, ella aceptó que ya tiene pareja y no descarta matrimonio ni embarazo.

Aunque muchos creían que no hubo matrimonio con Lincoln porque ella no quería la unión de este tipo, en septiembre pasado la propia Carolina revelaba que sí creí y celebraba los matrimonios: “No es que no crea en el matrimonio, he ido a muchos matrimonios, sigo yendo a muchos matrimonios y sigo celebrando la vida y la unión de muchas personas que toman esta decisión. Que me parece una decisión muy, muy seria…”.

Carolina Cruz ya habla de matrimonio, embarazo y su nuevo amor, de cara al 2023

En medio de una entrevista que le dio a ‘Eva Rey’, en su proyecto digital ‘Desnúdate con Eva Rey’, Cruz reveló que ya había conseguido nueva pareja y hasta confesó que ya hubo intimidad con este hombre. Sin embargo, prefirió no contar demasiado y solo dijo que no salen mucho, para evitar malos momentos en público.

Pero en otro fragmento del mismo programa, ya aceptando que su relación está pensada para el futuro, la presentadora de ‘Día a Día’ contó que el tema del matrimonio está en el aire:

“Ahora sí (le gustaría casarse), me parecería delicioso, como ya no lo hice, digo que ahora sí. A ver qué pasa…”.

Y no solo es una posibilidad o pensamiento, ya que Carolina incluso habló de la fiesta, el vestido y el anillo:

“¿Cómo me lo imagino? Un ‘parrandón’, (vestida) de blanco, como color ‘cremita’… ‘Superlindo’, una cosita así como ‘strapless’, un vestidito cortico o ‘vaporocito’… (El anillo) Sí, pero no tiene que ser una roca, siento que tiene que ser algo significativo, más que cualquier otra cosa”.

En medio del buen ambiente de la entrevista de Carolina con Eva Rey, la periodista española le preguntó a la vallecaucana si se venía matrimonio y embarazo, dejando una respuesta más que llamativa de ‘Caro’: “¿Vos te imaginás? (risas)… Dios mío”. Y finalmente, la propia Carolina dijo que casarse y tener otro hijo puede pasar: “Yo no descarto nada en la vida”.

Este tema lleva a recordar otra de las respuestas que dio Carolina Cruz hace unos meses, ya que ella confesó que su expareja jamás le pidió matrimonio: “Nunca me propuso matrimonio. Nunca, nadie, me ha hecho una propuesta de matrimonio. Entonces, el matrimonio nunca ha estado en el radar ni en las opciones de mi vida”. Entonces pareciera que la nueva pareja de la presentadora sí habría insinuado algo más que el mismo Lincoln Palomeque.