Ha pasado ya una semana desde que terminó la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia‘, uno de los realities más vistos y comentados del país. En esta edición, el ganador fue Andrés Altafulla, cantante costeño que se integró a la competencia en una etapa intermedia y que, para sorpresa de muchos, logró imponerse en la gran final con más del 50 % de los votos del público.

(Vea también: Batalla campal afuera de RCN entre ‘fans’ de Melissa y Altafulla: usaron palos y piedras)

Desde ese momento, la vida del artista no ha dejado de estar en el ojo del huracán, especialmente por la relación que sostuvo con la también participante Karina García, con quien desarrolló un vínculo sentimental dentro del programa. Aunque Altafulla obtuvo los 400 millones de pesos del premio mayor, lo que realmente ha acaparado la atención en redes sociales es la pregunta que muchos se hacen: ¿su relación con Karina perdurará fuera del encierro y del ambiente mediático?

Las dudas no se han hecho esperar, sobre todo porque tanto seguidores como detractores aseguran que la pareja tiene personalidades opuestas y muy definidas, algo que fue evidente durante los múltiples episodios que compartieron en la casa y en la que se vieron disgustos. La química entre ambos no pasó desapercibida, pero tampoco lo hicieron las diferencias, discusiones y contrastes en sus formas de ver la vida.

Actualmente, Andrés Altafulla se encuentra en Medellín compartiendo tiempo con Karina García y los dos hijos de ella, Isabella y Valentino, además en redes sociales le dicen “padrastro”. Sin embargo, se espera que en los próximos días la modelo paisa viaje a Barranquilla, ciudad natal del cantante, para acercarse a su entorno familiar. Este paso, que podría marcar un momento importante en su historia como pareja, no parece tan sencillo como muchos pensarían.

Altafulla dijo por qué Karina García no ha viajado a Barranquilla

En una reciente entrevista concedida al programa Bravíssimo, Altafulla habló abiertamente sobre su vida personal, su carrera y, especialmente, sobre su situación con Karina García. Fue en este espacio donde surgió la pregunta clave: “¿Karina llegará a casa de la suegra?”. La respuesta del cantante fue tan directa como reveladora.

Lee También

“¡No, no! Eso todavía está muy prematuro. No es un problema mío ni de Kari”, respondió Altafulla, dejando claro que el asunto tiene que ver principalmente con su madre, ‘Ross’, quien también hizo una breve aparición en el ‘reality’ durante el ingreso de los familiares en las últimas semanas del programa.

El cantante costeño explicó que su mamá siempre ha sido muy firme con sus reglas en casa y que no es de las personas que reciben fácilmente a las parejas de sus hijos. Con un gesto de firmeza, Andrés imitó lo que sería una típica reacción de Ross: “Acá no viene nadie, acá no traes a nadie, esta casa no es hotel, váyanse a un hotel”. Según él, esta actitud ha sido constante desde que era un niño y no cree que su madre vaya a cambiar ahora.

¿Quién es la mamá de Altafulla?

Rosmery Blanco, madre de Andrés Altafulla, ha sido una figura clave en su vida, brindándole los consejos y el respaldo necesarios para avanzar en su carrera profesional. Conocida cariñosamente como ‘Ross’, no solo ha acompañado de cerca el camino artístico de su hijo, sino que también participó activamente en La casa de los famosos, donde estuvo presente apoyando a sus dos hijos con entusiasmo y dedicación.

En palabras de Altafulla, el cantante contó: “Ella es la representación de la familia, de un hogar, de principios, de temor a Dios y de todo lo que soy. Es la mujer maravilla”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.