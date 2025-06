La actriz se enamoró de Stivelberg, productor y director argentino, cuando tenía 25 años y él 50, luego de que coincidieran en el mundo artístico. Botero contó en ‘La sala de Laura Acuña’ que su relación comenzó muy rápido, pues al mes de conocerse ya estaban enamorados.

No obstante, la después de 10 años de matrimonio, la pareja recibió una noticia devastadora: el argentino tenía cáncer de pulmón, enfermedad que no se le manifestó con ningún síntoma.

Cuando se lo descubrieron, estaba muy avanzado y, de hecho, médicos de Argentina le dieron 15 días de vida y los de Colombia, tres meses, relató la artista paisa.

Por lo mismo, Stivelberg no quiso someterse a ningún procedimiento médico y le hizo prometer a su esposa que no iba a permitir que lo internaran en un hospital y que le iba a “ayudar a morir” cuando llegar el momento.

Pese a los diagnósticos, el marido de la actriz colombiana vivió un año más, aunque en los dos últimos meses de vida su salud se deterioró y sufrió mucho por los dolores.

El 20 de septiembre de 1992, cuando Botero llegó a su casa, después de hacer una función de teatro, encontró a su esposo “en coma” y llamó a los médicos. Al otro día, la actriz paisa le dijo a su hijo, que para entonces tenía ocho años, que debían despedir a Stivelberg, así que cada uno lo tomó de una mano. De repente el argentino abrió los ojos y los volvió a cerrar. Ahí murió, contó la paisa.

Pese a que Mateo Stivelberg tenía solo ocho años, fue muy fuerte durante todo el proceso e, incluso, le dijo a su mamá que él la iba a cuidar cuando su papá faltara. No obstante, el día que vio morir al director se quebró y hasta le reprochó a Dios.

“Apenas muere, él [Mateo] gritó: ‘Dios, por qué me haces esto. Yo tengo ocho años, yo sí lo necesito, tú no lo necesitas’. Eso, por ejemplo, a mí me volvió pedazos porque además el niño tenía razón”, declaró Botero.