Aunque la actriz ya se ha referido al tema, en varias oportunidades una de las preguntas que más se hacen los seguidores a la antioqueña es sobre su exesposo, David Stivelberg, quien falleció en 1992 a causa de una complicada enfermedad.

Por ejemplo, en una entrevista con ‘Bravíssimo‘, María Cecilia Botero contó cómo lo conoció y las advertencias que le hacían al principio. Sin embargo, y pese a que le habían dicho que era de temperamento fuerte, contó que nunca sostuvieron una discusión en sus más de 10 años de matrimonio.

“Todo el mundo me hablaba de un señor argentino bravísimo y me decían que no se me ocurriera trabajar con él porque me iba a hacer llorar […]. En esa época un señor de 30 años me parecía un viejo y él tenía 50. Yo decía: ‘Estoy loca, no me puedo estar enamorando de ese señor tan grande’ […]. Era maravilloso. Nunca hubo un grito, era el tipo más tranquilo y todo lo que yo hacía le parecía bien”, recordó María Cecilia Botero en el mencionado programa.

Acá, el momento en el que se refirió a su esposo fallecido:

De qué murió el esposo de María Cecilia Botero

En ese mismo espacio, la actriz se refirió a la causa de muerte de David Stivelberg: un cáncer de riñón.

“Cuando a él le descubrieron el cáncer ya tenía metástasis en todo el sistema óseo. No había nada que hacer y, de hecho, le dieron 15 días de vida en Argentina, en Colombia nos dijeron que de pronto 3 meses. [Fue] un bombazo impresionante. Realmente duró 13 meses a partir de que se lo dijeron”, explicó la artista en esa entrevista.

Producto de dicha relación nació Mateo Stivelberg, quien tenía 8 años cuando se dio el fallecimiento de su padre, el productor y cineasta argentino.

Acá, una imagen de David Stivelberg:

