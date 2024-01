María Cecilia Botero es una de las actrices más reconocidas en el país debido a su participación en diferentes producciones televisivas desde hace más de 30 años. En esta ocasión, volvió a aparecer durante el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ dando su opinión sobre las narconovelas.

(Vea también: María Cecilia Botero se puso seria con pregunta de presentador de ‘Buen día, Colombia’)

Botero aseguró que hasta el momento “se ha salvado” de ser parte de este tipo de proyectos. “Sí pienso que es hora de que paremos con eso, sino me quieren llamar porque dije que no, que no me vuelvan a llamar”, fueron las declaraciones de la intérprete en un primer momento.

La actriz aseguró que a lo largo de este camino se termina admirando a este tipo de figuras: “Idealizar y romantizar a personajes que nada que ver, que son totalmente detestables”. Para ella esta situación resulta siendo un poco peligrosa a su gusto. Teniendo en cuenta la más reciente producción de ‘Griselda Blanco’, reiteró que esta mujer fue quien le enseñó a Pablo Escobar a cómo hacer las cosas.

En medio de sus declaraciones, Botero añadió que esta situación solo se podría llegar a dar si son muy pocas las ofertas laborales que recibe desde la actuación y tenga que decir que sí. “Gracias a Dios no se ha dado el caso. Y los entiendo porque el trabajo del actor es tan inestable y nosotros trabajamos tres o cuatro meses bien y después un año no”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lo Sé Todo Colombia (@losetodocol)

La mujer indicó que estos hechos, en los que los actores aceptan este tipo de papeles están relacionados en algunas ocasiones con la necesidad de tener un trabajo debido a la amplia gama de figuras con la que cuenta la industria actoral.

Lo cierto es que Botero fue directa frente a las narconovelas, las cuales no solo se producen en Colombia sino también en otros países y que cuentan detalles de personajes que hacen parte de la historia del narcotráfico.

¿A qué está dedicada María Cecilia Botero?

La actriz desde hace algún tiempo ha estado enfocada en el teatro. Una de las que más se destaca es ‘Café sobre la mesa’, producción de la que hizo parte durante varias temporadas junto al actor Julián Trujillo. Además, espera regresar a la televisión colombiana con un proyecto que logre conectarla a un nuevo personaje.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.