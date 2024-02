Por: LA CHISMOSA

¡Lo mejor del entretenimiento criollo! En La Chismosa encontrarás noticias de tus famosos colombianos favoritos: videos, fotos, chismes... y siempre contenido veraz y divertido Visitar sitio

Aunque su salto a la fama fue trabajando en la telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’, interpretando el papel de la recordada ‘Pupuchurra’, Martha Isabel Bolaños ha tenido muchos años en los medios y tiene una anécdota que pocos pueden contar. Y es que la caleña no solo conoció a Michael Jackson y a Chris Tucker, fue en Estados Unidos, le hicieron un par de invitaciones y hasta les dijo que no.

La actriz ahora está en ‘La casa de los famosos’, el ‘reality’ del Canal RCN que ha dado para tantos comentarios, y recientemente fue invitada al pódcast ‘Monólogos sin propina’ de los comediantes Adrián Parada, Mauricio ‘Chicho’ Arias y Frank Martínez. En la conversación destapó muchos temas de su vida personal, pero era inevitable hablar del aquel episodio con Jackson y Tucker.

(Vea también: Participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’: lista completa de las celebridades)

¿Qué pasó cuando Martha Isabel Bolaños conoció a Michael Jackson?

Según dijo la propia Martha, alrededor del año 2004 tuvo la oportunidad de compartir unos minutos con Michael Jackson y ella sabe por qué fue: “Lo más bacano que me pasó, gracias a ‘Betty’, fue haber conocido a Michael Jackson… Gracias a la fama que tenía por ‘Betty’”. Esto ocurrió en el Hotel Bal Harbour de Miami, después de que unos meseros latinos la reconocieran y le pidieran fotos.

Pero el que hizo el vínculo fue Chris Tucker, el actor y comediante que estuvo con ‘el Rey del Pop’ en el recordado video ‘Tu Rock My World’. Y aunque puede sonar pretenciosa, la colombiana supo que le había gustado al actor de Hollywood:

“Le gusté, vino a mi mesa, me saludó y no lo reconocí… A los 20 minutos volvió y me dijo: ‘Michael está en el hotel, le hablé de ti y te quiere conocer, ¿quieres ir?’”,

Pero si eso ya era extraño, el hecho de subir y entrar a la habitación de Michael Jackson fue algo bastante particular:

(Vea también: Martha Isabel Bolaños habló del premio de ‘La casa de los famosos’: “No es tanto dinero”)

“En la puerta había una foto de un bebé, recortada de una revista, como de un bebé de 2 años, pegada con un chinche azul. Y lo primero que veo, cuando abren la puerta, es una gran mano blanca, era Michael”.

Bolaños ingresó y encontró varias personas, entre las que estaban los hijos del artista y la niñera que los cuidaba. Y a pesar de no manejar tan bien el inglés, ella intentó tener una conversación con Jackson, pero lo que más recuerda son los elogios que recibió del cantante fallecido en 2009.

En el pódcast de los comediantes, Martha Isabel dijo que Michael Jackson hablaba con tono suave y le hizo elogios por su cuerpo y su pelo, después le hizo una invitación a su rancho, mientras la admiraba: “Go to Nerverland… Me tocó el pelo, me dio la vuelta, me giró”.

Aunque ella ya había contado algunos detalles de ese encuentro, también confesó que rechazó una nueva invitación y se lamenta por esa decisión:

“Ahí quedó la historia con Michael, era un agüe…, en ese momento. Al otro día había una carrera de Ferrari, me invitaron y dije: ‘No puedo’. Una estúpida, una idiota, perdí la oportunidad”.

Martha Isabel Bolaños rechazó a Chris Tucker

La participante de ‘La Casa de los Famosos’, que también pasó por ‘Masterchef celebrity’ no oculta que pudo haber pasado algo con Chris Tucker: “El que me estaba cayendo era Chris… lo que pasa es que no cuajó”, dijo de frente y reveló cómo fue su segundo encuentro con el protagonista ‘Rush Hour’: “Seguimos [hablando] por mail, porque no había chat, me regresé a Colombia”.

Lee También

Ocurrió en Bogotá, cuando el actor iba para Cartagena en una visita junto a George Bush, expresidente de Estados Unidos. Aunque Martha Isabel tenía pareja y hasta pelearon por su encuentro con Tucker en Bogotá, ella asistió a una lujosa fiesta y terminó rechazándolo al final de la noche:

“Me llamó, tenía novio en ese momento, mi novio de emput…, pero yo me fui con Chris para una fiesta en Bogotá… Lo fui a llevar al hotel en el que se estaba quedando y me pidió que subiera a su habitación. Le dije que no, obviamente y me dijo: ‘Tienes novio’, le dije: ‘Sí’. Me dijo: ‘¿Es blanco?’ y le dije: ‘Sí’”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)

Sin dar más detalles, la actriz caleña dijo que no siguió en contacto con él y en ese mismo viaje Chris Tucker conoció a la exreina Vanessa Alexandra Mendoza: “Decidí no continuar la historia con él, le di un piquito, tenía fotos con él y mi novio me las borró, fue su venganza… Hasta ahí llegó mi historia, él se fue para Cartagena y conoció a Vanessa Mendoza, con Vanessa se ennovió y con Vanessa fue a Neverland”.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.