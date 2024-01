La venezolana Isabella Santiago, ex participante de ‘Másterchef Celebrity‘, será la nueva concursante que ingresa del nuevo ‘reality’ del canal RCN y fue presentada oficialmente este martes.

En el evento, a Santiago la esperaba una alfombra morada por la que desfiló cuando fue presentada por Carmelo, actor de ‘Rigo, Emmanuel Restrepo. En la tarima saludó a todo el público, y allí le preguntaron: ¿con quién se llevaría mal en ‘La casa de los famosos‘?

Santiago le respondió: “Voy a ser muy sincera, según lo que pude ver en el último ‘reality’ de RCN, debo decir que es Martha Isabel Bolaños“.

A lo que la actriz caleña le respondió: “Pensé que yo le caía mal porque dijo: ‘Martha Isabel’, pero no, al contario tiene afinidad conmigo, nos parecemos mucho, es interesante que dos mujeres muy fuertes, aparentemente similares, puedan llevarse bien en ‘la casa’, la veo como una concursante muy fuerte”, dijo Bolaños a Pulzo.com

En cuanto a las posibles alianzas que Bolaños pueda tener dentro del ‘reality’ le contó al medio en mención esto: “No tanto como alianza, porque está muy pronto, pero tengo más afinidad con Dianita Ángel, quién reveló quién es el hombre la tiene suspirando , como somos actrices y mujeres muy parecidas, puedo tener una confianza, pero no me quiero casar con nadie”.

Por otro lado, la actriz venezolana contó: “Esta es una gran oportunidad para dar a conocerme, es como una revancha, que el público colombiano realmente conozcan quién es Isabella Santiago. Obvio, yo tengo lo mío, soy una persona con carácter, súperdirecta y honesta, lo que siento lo digo, lo expreso, soy muy sencilla, el mayor reto es poder abrir mi corazón”.

