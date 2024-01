Jessi Uribe intérprete de temas como, ‘Dulce pecado’, ‘Cómo si nada’, entre otros, abrió su corazón con la periodista Eva Rey en una entrevista que le hizo para su canal de YouTube.

(Vea también: Jessi Uribe se cansó y dijo que va a “desenmascarar” secretos de colegas de música popular)

Allí, el esposo de la cantante Paola Jara, contó: “Ha sido muy bonito lo que yo he conseguido en la vida, le doy gracias a Dios, porque me hizo olvidar las cosas que me hicieron falta de niño“.

Después, Eva Rey, le preguntó: “¿cuál es ese momento de tu infancia que no has podido olvidar?”

El artista bumangués le comentó a la española: “Yo tengo una”, de inmediato, Uribe se tocó la cabeza y le dijo: “No quería llorar”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Desnúdate con Eva Rey🎬 (@des_coneva)





“Cuando estaba en el colegio, la experiencia no me causaba dolor, pero recuerdo a ese niño y lo hermoso que logró“, expresó el artista con voz entrecortada.

“En aquel entonces, asistía al colegio sin haber comido, mientras que los demás niños disfrutaban de sus alimentos. Sin embargo, yo, sin pena, gracias a que soy bonito, algunas niñas se acercaban con sus empanadas, y yo les decía: ‘¿Quieren un besito?'”

El cantante de ‘Matemos las ganas’ también destacó que guarda con cariño esos recuerdos de su época escolar porque nunca albergó rencor hacia nadie.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JESSI URIBE (@jessiuribe3)

