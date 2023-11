Jessi Uribe, uno de los cantantes más famosos de la música popular colombiana, compartió en una entrevista reciente detalles sobre el inicio de su relación con su colega y también cantante de música popular, Paola Jara. En medio de rumores y críticas, Jessi se aseguró de aclarar que la cantante no tuvo la culpa de nada en su historia de amor.

La fama de Jessi Uribe se ha disparado en los últimos años, en parte debido a su participación en el reality ‘A Otro Nivel’. Sin embargo, la polémica lo ha seguido de cerca desde su separación de su exesposa, Sandra Barrios.

(Vea también: Paola Jara presumió a hombre que se hizo tatuaje por ella… y no fue Jessi Uribe)

Uribe inició una relación con Paola Jara, lo que llevó a muchas personas a cuestionar si su romance había comenzado cuando el artista aún estaba casado con su primera esposa.

Su relación con Paola Jara se remonta a 2019 y culminó con su matrimonio en 2022. Durante ese tiempo, Jessi Uribe enfrentó críticas por iniciar una nueva relación antes de oficializar su separación de Sandra Barrios, la madre de sus dos hijos. En las redes sociales, a Paola Jara la han tildado de “daña hogares”, “arpía” y “roba maridos”.

(Vea también: Jessi Uribe lloró en ‘Día a día’ y puso el pecho sobre su vida personal: “No soy solapado”)

Jessi Uribe aclaró todo con respecto a Paola Jara

Sin embargo, en una entrevista con Radiola TV, Jessi Uribe compartió el primer piropo que le hizo a Paola Jara y aclaró la supuesta responsabilidad de Jara en la ruptura de su relación anterior. “En Radiola fue la primera vez que le coqueteé a ‘Pao’. Estábamos en una entrevista y nos metieron por allá atrás, y le dije ‘está muy bonita’ y ella me dijo ‘¡Ash!’. Ese día yo escribí ‘Prohibido enamorarse’, no teníamos nada, pero me parecía muy bonita”, afirmó el cantante de 36 años.

Lee También

Con esta declaración, Jessi Uribe desmintió los rumores y dejó en claro que Paola Jara no tuvo culpa alguna en el comienzo de su relación. El cantante asumió la responsabilidad por haber iniciado el coqueteo antes de que ambos oficializaran su amor.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.