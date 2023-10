Jessi Uribe, cercano a Jessica Cediel en saludo a Paola Jara, quedó en medio de un relato que surgió en ‘Yo me llamo’ sobre su canción ‘Dulce pecado’, de la que hay una particular anécdota hasta ahora desconocida.

¿Quién es el autor de ‘Dulce pecado’, canción de Jessi Uribe?

Hugo Fernando Marín fue el compositor del éxito musical que catapultó al santandereano, que ha tenido el respaldo de su representante Rafael Mejía, al que menciona en sus canciones.

Desde antes se había revelado que el tema estuvo grabado desde agosto de 2017 y estuvo guardado hasta después de que Jessi Uribe fue finalista en ‘A otro nivel’, concurso que acabó en diciembre de ese año.

Lo llamativo es que Pipe Bueno, que tuvo un duro cruce con Amparo Grisales, soltó otro dato impensado acerca de ese éxito que fue lanzado en 2018 y que catapultó a Jessi Uribe en su carrera musical.

Historia sobre ‘Dulce pecado’, de Jessi Uribe, y relación que tiene con Pipe Bueno

El intérprete de ‘Cupido falló’ contó en la emisión de ‘Yo me llamo’ este miércoles 11 de octubre que le ofrecieron sumar a su repertorio la mencionada canción de música popular antes que a su colega.

“Hugo Marín, el compositor y que era un auxiliar de mi agrupación musical, me la mostró por primera vez a mí cuando trabajaba conmigo antes de un concierto”, relató Bueno.

Si bien los otros jurados de ‘Yo me llamo’ lo cuestionaron, el artista reconoció que ‘Dulce pecado’ tiene la impronta del santandereano, cuyo imitador en ese programa cantó ese tema.

“Yo no me lamento porque esa canción es y fue para Jessi Uribe y seguramente no hubiera sido el éxito que fue en mi voz”, afirmó, al tiempo que contó que el compositor se la cantó y que él le dijo que luego la veía con más calma.

Bueno finalizó su historia al explicar que Marín luego, en plena cumbre de ‘Dulce condena’, le recordó el hecho, en una relación que cambió debido a que el autor emprendió su carrera en la composición de canciones.

