Amparo Grisales, luego de un cruce con Melina Ramírez, quedó en el ojo del huracán en ‘Yo me llamo’ luego de la presentación del imitador de Alci Acosta, que antes tuvo una conversación con ‘Checo’ Acosta.

¿Qué le dijo ‘Checo’ Acosta a ‘Alci Acosta’ en ‘Yo me llamo’?

Alcibiades Antonio Acosta, nombre real del ‘Checo’, llegó como invitado en la primera parte de la emisión del miércoles 10 de octubre, en la que se sinceró al ver al doble en sus apariciones en el ‘reality’.

“Se parece más a mi papá que yo”, afirmó en primera instancia el cantante atlanticense sobre el imitador del veterano artista, en medio del éxito que le permitió ganar 100 millones de pesos.

El concursante reconoció su esfuerzo por evitar caer en una burla, por lo que el hijo de Alci Acosta destacó eso, al resaltar de paso la carrera musical que todavía mantiene a su padre.

“Importantísimo eso no de no tratar de hacer una parodia porque, aquí entre nos, va a cumplir 85 años y sigue vigente y recorriendo los escenarios”, aseguró.

Cruce de Pipe Bueno con Amparo Grisales en ‘Yo me llamo’

A pesar de ese encuentro, los jurados criticaron al participante y Pipe Bueno le dio algunas indicaciones técnicas sobre los movimientos que tiene que hacer con su cuerpo, lo que provocó las bromas de Amparo Grisales. Allí, el vallecaucano se mostró tajante.

“Pero es que él no es bruto. Le estoy hablando a gente inteligente, creo que él entiende”, afirmó Bueno, a lo que de inmediato la caldense replicó: “Entonces, aquí somos brutos”.

El intérprete de ‘Cupido falló’ insistió en su postura de defender sus comentarios hacia el imitador de Alci Acosta, que destapó un drama personal días antes de esta presentación.

“Él está entendiendo lo que le estoy diciendo. No puedo utilizar tecnicismos porque te burlas de mí”, aseguró el cantante, por lo que la actriz le respondió: “Qué grosero eres. No es eso sino que me da risa. No me estoy burlando. No te vuelvo a hablar”.

Al final, se calmaron los ánimos entre ambos y Bueno continuó con sus recomendaciones para el artista, que quedó en riesgo en la noche de eliminación de ‘Yo me llamo’.

¿Quién es ‘Alci Acosta’, de ‘Yo me llamo’?

Jhonny García Vélez es el imitador del intérprete de ‘La copa rota’. Este caleño de 51 años le contó a Pulzo que tiene como profesión electricista y que empezó hace aproximadamente un año su réplica del artista.

El doble de Alci Acosta afirmó que se encaminó por el mundo de la música desde hace poco tiempo, pero reconoció que tiene la capacidad de cantar otros géneros como la salsa, balada y rancheras.

El vallecaucano hace parte de la empresa RJ Company Internacional, lo que le ha permitido acercarse por fuera de Caracol Televisión a un ídolo que se ha sabido catapultar en el exterior.

