Este miércoles 4 de octubre se presentó un hecho inédito en la actual edición del ‘reality’ de imitación de Caracol Televisión, ya que por primera vez uno de los participantes se metió al bolsillo el premio mayor de la segunda fase.

El ganador fue escogido por ‘Symphony’ —la inteligencia artificial del programa—, que lo destacó como el de la mejor presentación de la noche por encima de compañeros como ‘Miguel Bosé’, ‘Celia Cruz’, ‘Rosalia’ y ‘Elvis Crespo’.

Al escuchar su nombre, el doble del intérprete de ‘No renunciaré’, ‘La copa rota’ y ‘Si hoy fuera ayer’ tuvo que dirigirse a la parte de atrás de donde se sientan los jurados para escoger entre las 24 estatuillas de los cantantes imitados su favorita.

Para sorpresa de muchos, el imitador tomó la de Petrona Martínez y posteriormente regresó al centro del escenario para descubrir qué había allí adentro.

Al sacar el papel que estaba dentro de la figura, el asombro de quienes estaban junto a ella fue evidente, pues el papel tenía escrita la cifra de 100’000.000 de pesos, que representó el mayor premio económico para un concursante hasta el momento.

La reacción de los jurados no se hizo esperar y la más emocionada fue Amparo Grisales, quien incluso pidió calma para la ganadora.

El participante casi no puede hablar de la emoción que tenía, pero finalmente pudo agradecer por el premio.

“Yo sabía que Petrona me iba a dar esa suerte. Gracias Colombia, a todos, estoy muy feliz. Estaba pensando si pasaba o no y ahora me premian con 100 millones de pesos”, aseguró.