El momento se dio en el capítulo de este martes 3 de octubre justo después de que el participante interpretara frente al público la canción ‘Volver, volver’ y sorprendiera con un cambio que le había pedido el jurado.

Este estuvo relacionado con el físico, ya que siempre le criticaron la falta de patillas para parecerse al verdadero Vicente Fernández.

“Una canción donde tenías que hacer lo que hiciste. O sea, la voz fundamental, pero bostezada, con esos vibratos largos y bien jugados, con la emoción a punto de llorar, entonces se te notó el quiebre de voz de despecho. Estuviste lindo. Están divinas tus patillas, tu bigote, tus cejas, es impresionante”, le dijo la integrante del jurado al concursante de ‘Yo me llamo’.

El imitador soltó una risa y no aguantó para decirle a Carlos Calero que estaba “más guapo” que él.

—Te luce más la sonrisa porque eso era lo que hacía que él luciera en el escenario. Te quedó muy bien la caracterización y es lindo cuando hacen caso y nos sorprenden— agregó Amparo Grisales.

—Amparito, yo le confieso algo. Yo a la mayoría de gente no le hago caso, pero a usted me toca hacerle caso— comentó por su parte el participante.

—Bueno, me alegro, me alegro— respondió la actriz.

Acá, el momento de los comentarios:

Qué molestó a Amparo Grisales en ‘Yo me llamo’

El productor César Escola, uno de los jurados, intervino y lanzó un comentario que no le gustó mucho a su compañera.

—Imagínesela de esposa en la casa…— aseguró el argentino.

—No soy esposa de nadie, mi amor, a usted qué le pasa— respondió Grisales.

—No, pero mire, tener alguien que le cante así todos los días y le dé serenata— comentó Escola.

—No, mi amor, ya he tenido muchos que me cantan y no se han podido quedar— agregó la actriz.

Calero se metió en el debate y le pidió al participante repetirle a Amparo Grisales lo que ya le había dicho.

—Según lo que dijo el maestro Escola, que Amparo de esposa en la casa y yo la hiciera enojar, yo no le diría Amparo, le diría ¡Symphony! [risas]— dijo el imitador, haciendo referencia a la inteligencia artificial que elige a la mejor presentación de la noche.

—No, sabes qué, no hables más porque te va a ir mal. Cállate porque o si no me devuelvo así…— comentó en tono serio Grisales.

—No, no se ‘deserice’, no, no, no— concluyó el imitador, un poco avergonzado.

