Amparo Grisales fue foco de críticas de varios de sus detractores luego de ser implacable con la intérprete de Rosalía, a la que le bajó la calificación por estar “pesada”.

“Te eme engordaste”, le dijo a la concursante, que entre lágrimas aceptó la opinión.

En consecuencia, la popular ‘Diva’ se defendió en redes sociales tratando de “ridículos” a sus detractores, pues aseguró que sus críticas son constructivas.

Sin embargo, la imitadora de Paulina Rubio vivió una situación similar en el episodio de este 29 de septiembre, ya que Grisales le dijo a la mujer que no se asemejaba a la artista original.

“El hábito no hace al monje; vas por buen camino porque antes no hacías nada, pero en la parte física no te pareces”, conceptuó.

Y agregó que la dureza de sus comentarios hace que las participantes carguen tintas contra ella por ser tan directa.

La jurado del programa se refirió al tema tomando como base la actitud de las imitadoras a las que califica.

“Yo sé qué salen de aquí y me detestan, pero yo lo hago por el bien”, apuntó en principio.

Y explicó cómo se da cuenta de que aparentemente las concursantes no la quieren: “Yo sé porque yo las escucho, les veo la cara y tengo una intuición impresionante”.

De hecho, finalizó aclarando que incluso es consciente de las ofensas que le dedican:

“No les leo el pensamiento, pero salen diciendo: ‘Esta hijue…’”.

En video, las palabras de Amparo Grisales (minuto 37:50):

