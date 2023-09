Amparo Grisales evaluó de manera estricta el pasado miércoles 27 de septiembre a la intérprete de la española Rosalía Vila Tobella, pues la comparó con la artista original y le llamo la atención por estar con unos kilos de más.

“Te me engordaste, no sé qué te están dando de comer en la escuela. No te había visto subidita de peso. Y no te pongas más esos tenis, no te hacen ver la figura esbelta. Si estás subida de peso y usas eso, te ves pesada”, comentó.

En consecuencia, la participante se su puso a llorar en pleno escenario exclamando: “Me pegó duro lo del peso y lo entiendo completamente”.

En ese instante, la popular ‘Diva’ se conmovió, bajo el tono de sus palabras y se justificó: “Es con mucho amor, cuida tu salud, no lo tomes a mal, el personaje es muy flaquito”.

Sin embargo, la imitadora continuó sumida en el llanto cuando fue al camerino de ‘Yo me llamo’, lo que causó una lluvia de ataques en redes sociales para Grisales, que no se quedó callada y salió a responder por la misma vía.

Amparo Grisales contesta duro a los que la atacaron por ‘Yo me llamo’

La jurado del ‘reality’ no aguantó todo lo que le escribieron y replicó con vehemencia y hasta con palabras de grueso calibre.

“’Yo me llamo’ es un concurso donde se busca el ‘doble exacto’”, inició. Y argumentó su postura sobre el volumen de la participante: “Es por su salud y porque se sorprenderán cuando vean a ‘Rosalía’ delgada e igual a su artista favorita”.

Acto seguido, vino la reprimenda: “Parece que ni ven el programa y no saben qué decir”.

Y se desató: “No se trata de fobias, no sean ridículos”.

Luego, aclaró que no todos los conceptos que les da a los imitadores son malos: “También se les dicen cosas hermosas; lo que hay que decir, se dice”.

Por último, puso un particular ejemplo para defenderse: “¿Entonces soy ‘flacofóbica’ porque le digo a un participante que está muy delgado para parecerse al original y que debe subir de peso?”.

Acá, su despachada completa:

“YO ME LLAMO “ es un concurso donde se busca al “Doble Exacto”

Es por su salud y porque se sorprenderán cuando vean a La ROSALÍA delgada e igual a su artista favorita!

Parece que ni ven el programa y no saben que decir..!

No se trata de FOBIAS .. no sean ridicul@s…

….también se… — Amparo Grisales (@Amparo_Grisales) September 28, 2023

