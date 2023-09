El capítulo 43 de ‘Yo me llamo’ tuvo una llamativa diferencia de opiniones entre dos de sus figuras, en medio de las presentaciones, antes de que se definan quiénes quedarán por fuera del concurso.

Lo llamativo es que en este caso el cruce no fue entre dos de los jurados del ‘reality’, sino que puso en caminos distintos a Amparo Grisales y a Melina Ramírez por la imagen de uno de los participantes.

Video de Melina Ramírez en ‘Yo me llamo’ en donde contradijo a Amparo Grisales

El momento, replicado por un usuario desde X (antes Twitter), se presentó con la presentación del doble de Alejandra Guzmán, que llegó con un peinado que llevó a las reacciones.

Melina Ramírez contradijo en Yo me llamo a Amparo Grisales en una pulla contra doble de Alejandra Guzmán pic.twitter.com/UtjEf8sYaU — Ana (@PuraCensura) September 29, 2023

‘La Diva’, que criticó a ‘Guzmán’ antes por su apariencia, arremetió de nuevo contra el imitador de la artista mexicana, que en esta ocasión se defendió de los señalamientos de la jurado.

Sin embargo, la situación más curiosa en el capítulo de ‘Yo me llamo’ este jueves 28 de septiembre se presentó a la llegada del participante junto al resto de sus colegas detrás del escenario.

¿Qué pasó en ‘Yo me llamo’ entre Melina Ramírez y Amparo Grisales?

La caldense criticó al imitador de Alejandra Guzmán por el peinado, al afirmar que nunca se lo vio así a la original, pero el artista indicó que la mexicana defendía las causas del ‘drag’.

“Pero tal vez en la fiesta de brujas o en el desfile del orgullo [homosexual]”, aseguró en medio de sus cuestionamientos Grisales en contra de la apariencia del concursante, al que señaló como “horroroso” al verlo de espaldas.

Aún así, el imitador se encontró con una respuesta positiva por parte de Melina Ramírez que, rebelde ante la crítica de la actriz, afirmó que sí le gustó el ‘look’ que utilizó en esta ocasión.

“Lo que estás es divina, a mí sí me encanta tu ‘look’. Estás preciosa, a mí me encantó”, aseveró la conductora de ‘Yo me llamo’, contrario por completo a lo que antes señaló Grisales como pulla.

Lejos de molestarse por ese comentario en el que expresó su desacuerdo con ella, la jurado se mostró sonriente al escuchar la opinión por parte de la presentadora. Allí, el doble fue contundente.

“Entre gustos y colores han escrito los autores. A unos les gusta y a otros, menos y a otros más, pero la intención es divertir a Colombia y llegar a sus corazones”, concluyó el artista.

