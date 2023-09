‘Yo me llamo’, donde Moisés Angulo vive un drama personal, dejó en evidencia una situación que el imitador de Celia Cruz sacó a relucir como problema, por el que aprovechó para señalar a Amparo Grisales.

El concursante, en medio del capítulo 44 en la jornada de eliminación, se fue lanza en ristre para exponer su inconformidad por la dura actitud de la jurado del programa de canto e imitación de Caracol Televisión.

¿Qué dijo contra Amparo Grisales en Yo me llamo el doble de Celia Cruz?

Luego de que la caldense lo criticó duro a ‘Celia Cruz’ por el estilo de pelucas que utiliza, ese participante se quejó de la actitud que ha tomado la actriz sobre ese punto de su evaluación.

“Me siento un poquito triste porque siento que no hay manera de complacer a Amparo. Yo he dejado el alma en cada ‘show’ que doy, he tratado de ser lo más versátil posible en cuanto los ‘looks’. Sin embargo, no la entiendo”, apuntó el artista.

Sobre Grisales, que fuera del programa respondió a pullas por ‘Rosalía’, puso sobre la mesa el hecho de que no reconozca el camino que han superado para llegar a ese punto de su personificación.

“Ella a lo mejor no sabe lo que nosotros como participantes hemos tenido que pasar para llegar hasta aquí. A lo mejor no sabe si yo tengo o no más pelucas, si tengo o no recursos”, aseguró.

A pesar de los cuestionamientos contra la jurado del ‘reality’, el imitador aceptó su responsabilidad en el trabajo que debe asumir para alcanzar el punto de exigencia que le pide ‘la Diva’.

“El hecho de que hiciera mi vestuario y mi peluca eso no me da a mi privilegio. Sé que no porque aquí se viene a ser un artista integral. Sin embargo, me duele quedar en riesgo y pensar que está peligrando este proceso”, concluyó.

Lo cierto es que la aparición de ‘Cruz’ en el escenario llevó a elogios de Grisales sobre su peluca, al tiempo que recibió varios comentarios positivos en una jornada que marcó la salida de otros de sus colegas.

¿Quién quedó eliminado en ‘Yo me llamo’, en capítulo 44?

Los imitadores de Daddy Yankee, Espinoza Paz y Paola Jara se despidieron de la competencia después de que no cumplieron con las expectativas de los jurados en el ‘reality’ de Caracol Televisión.

Los dobles de Alejandro Fernández, Celia Cruz, Luis Miguel, Rosalía, Diomedes Díaz, Daddy Yankee, Paulina Rubio, Elvis Crespo, Espinoza Paz, Amy Winehouse y Bad Bunny se mantuvieron luego de la gran prueba.

Cabe anotar que salieron tres de los concursantes que llegaron a esta eliminación, que estuvo marcada porque en el capítulo anterior ‘Alejandra Guzmán’ se llevó un premio.

