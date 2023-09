Directa como siempre, la ‘Diva de Colombia’ reaccionó en redes sociales a una imagen del político de derecha que busca ser presidente de Argentina y lo trató bastante mal.

Amparo Grisales usa poco sus redes sociales, pero cuando lo hace, aprovecha para dejar clarar sus posiciones políticas, de pensamiento o de lo que dicen sobre ella.

De hecho, las opiniones sobre este político argentino fueron cada vez más fuertes: “¿No intuyen con solo verlo y escucharlo que es un demente peligroso? Y con poder… no quiero siquiera imaginarlo! Misógino.. narciso y sin escrúpulos!”.

— Amparo Grisales (@Amparo_Grisales) September 30, 2023