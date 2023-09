Así se conoció en una entrevista que dio en 2009 a El Tiempo, donde el entrevistador contó que Amparo Grisales le dijo en 1990 que sí quería tener un hijo.

Sin embargo, ‘la Diva’, que lleva una dieta que le permite verse como de 25 años, aseguró que en ese momento lo veía como una posibilidad por la presión social, pero con el paso del tiempo se dio cuenta que no quería ser mamá.

“[…] Siempre le tuve miedo a ser mamá. Me agobia la sobrepoblación del mundo y vivir una época caótica en la que los jóvenes se sienten perdidos y arrastrados ante tentaciones […]. Pueden pensar, tal vez, que fui cobarde, pero no me arrepiento”, declaró en el diario.