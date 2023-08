El matrimonio de Amparo Grisales fue con el pintor Germán Tessarolo, un italiano que emigró a Argentina junto a su familia, cuando apenas tenía tres meses.

El artista se radicó en Bogotá en 1969 (para entonces tenía 24 años) y poco después conoció a la actriz colombiana, que tiene una hermana muy famosa.

Ella tenía 15 años cuando decidió casarse con él, contó en una entrevista pasada en ‘Yo José Gabriel’, mientras que el artista cumplía los 26.

“Me caso muy chiquitita porque quería ser grande. Él era muy guapo… y bueno, me caso porque quería salir del país con él y era la única manera. Mi mamá no estaba de acuerdo, me casé a lo escondido”, indicó la manizaleña en este video (desde el minuto 5:13)