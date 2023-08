“Ven para acá porque yo fui novia de tu papá”, fue lo primero que le dijo Amparo Grisales a ‘Enrique Iglesias’, recordando el romance que tuvo con el español cuando era muy joven.

(Vea también: Quién es el hermano de Amparo Grisales que murió; lloró por él en ‘Yo me llamo’)

Después, la artista contó que conoció a Julio Iglesias cuando estaba grabando la novela ‘Manuela’ (era menor de edad), y él tenía una canción con el mismo título.

En ese momento, aseguró Grisales en ‘Yo me llamo’, él no tenía el reconocimiento mundial que tiene ahora, aunque sí era muy famoso.

“Cuando yo me lo encuentro y me invita a cenar, porque todavía nos vemos a veces, está Miranda [la esposa de él] y le dice él a Miranda: ‘Ella ha sido mi novia’. Él es un divino y Miranda es una divina… entonces le dice a la gente: ‘Yo amo a esta mujer [Amparo] porque me conoció en las vacas flacas'”, contó la artista, que también tuvo un amorío con Chayanne, en este video (desde el 1:00:04)