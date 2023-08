Un nuevo grupo de participantes se enfrentará a las opiniones de Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola, quienes están en la búsqueda en ‘Yo me llamo’ del “doble perfecto” de los artistas más reconocidos a nivel internacional.

Luego de que en el capítulo anterior se desatara una fuerte pelea entre el maestro Escola y el cantante de música popular Pipe Bueno, los ánimos seguirán caldeados por la exigencia que tendrán los jueces a la hora de calificar las presentaciones de los imitadores.

El imitador del colombiano no pudo conquistar a los jurados y salió eliminado.

El imitador mostró ganas, pero no alcanzó su cupo en la fase de la escuela del programa.

La banda estadounidense obtuvo dos luces rojas y no hará parte de la temporada 2023.

Los tres jurados coincidieron en que a la imitadora no se le entendía nada de lo que cantaba y decidieron eliminarla.

La imitadora de la ‘diosa de Barbados’ no tuvo una buena presentación y se despidió con tres luces rojas.

El imitador del paisa era igual físicamente, pero su voz no tenía nada que ver con el artista original.

Moisés Angulo tenía sabor, pero poco de voz

El imitador del ‘rector de la escuela de ‘Yo me llamo’ no pasó, pues los jurados no encontraron la tonalidad del intérprete en su presentación.