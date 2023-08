La particular situación se vio después de que un joven se presentara emulando al reguetonero antioqueño Blessd, actuación frente a la cual hubo opiniones divididas.

El primero en pronunciarse fue el juez argentino César Escola, que votó en contra con la frase “no te llamas”. Mientras que Pipe Bueno votó a favor del participante cargando tintas contra Escola.

“César tiene un problema con el reguetón y para mí sí te llamas. Siempre que sale un reguetonero, César dice que no”, apuntó.

Ese concepto no le gusto al argentino, que reaccionó con cierto enfado y a modo de regaño le dijo a su compañero de mesa que no se refiera a él en el momento de una calificación, lo que alcanzó a poner tenso el ambiente en el set de ‘Yo me llamo‘.

“No señor. Pipe votó en verde solo porque dice que a mí no me gusta el reguetón. Si volvió al programa, ponga argumentos”, fue el primer varillazo.

Y aunque Pipe Bueno solo se defendió diciendo “es lo que me parece”, Escola continuó con la reprimenda para el cantante de música popular pidiéndole más peso en sus evaluaciones.

“Usted no vuelva a decir eso, Pipe. Su argumento para votar fue que supuestamente a mí no me gusta el reguetón. Arme argumentos más completos”, apuntó.

Y cerró queriéndole dar una lección a Bueno: “Arme sus ideas y justifique su voto por lo que escucha y no por lo que dice el otro jurado. ¿A eso vino? Pipe me pone cara de c…”.

Finalmente, Amparo Grisales, la otra juez, votó en contra del émulo de Blessd y este quedó eliminado.

En video, el tenso cruce completo (minuto 48:05):