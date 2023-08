El éxito de ‘Yo me llamo’ ha llevado a que muchos lo tengan como un referente en el ámbito artístico gracias a más de una décadas de ediciones en la televisión colombiana.

Ese fue el caso que se presentó en ‘Buen día, Colombia’, programa matutino de Canal RCN que en la emisión del jueves 10 de agosto tuvo una situación inesperada con uno de sus invitados.

El hombre en cuestión fue el cantante colombiano Raúl Santi, que habló en ese magacín sobre su trayectoria artística a nivel nacional y el impacto que tiene luego de varias décadas.

No obstante, el intérprete de ‘Como un picaflor’ sorprendió por un comentario en vivo que provocó la evidente reacción de incomodidad de los presentadores de ‘Buen día, Colombia’.

A pesar de la brevedad de la situación durante la emisión del magacín del Canal RCN, la mención del programa de canto e imitación de Caracol Televisión resultó sorpresiva.

El cantante colombiano recordó en el matutino de RCN la manera en la que llevó a cabo su trayectoria profesional y eso desembocó en la referencia del popular concurso de la televisión colombiana.

“Yo sentía que no era el mejor cantante ni el más lindo del paseo, pero lo que yo hacía tenía un estilo, una marca. Creo que era diferente y yo le agradezco a esa diferencia estar vivo como artista hoy. Parece que no han podido hacer un ‘Yo me llamo’, Raúl Santi. No sé si ya aparezca, pero no se ha podido”, aseguró.