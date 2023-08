Una de las presentaciones que más opiniones despertó en el jurado del programa de canto del Canal Caracol fue la del doble de Pipe Bueno, quien precisamente es uno de los jueces del ‘reality’.

Según explicó el concursante antes de su ‘show’, desde hace un buen tiempo diferentes personas le resaltaron el parecido que tenía con el artista hasta que lo convencieron de imitarlo.

“La verdad es que tengo una locura de parecido. Me parezco a él en la forma de caminar, de mirar… Pipe es bien vanidoso al igual que yo. Me envían corazoncitos y me dicen: ‘Pipe, qué rico que estás. Qué cuerpazo’. Pipe es muy coqueto y yo también lo soy”, dijo el participante.