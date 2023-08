En el capítulo 11 del ‘reality’ de imitación de Caracol Televisión se presentó un emotivo momento justo después de la presentación de la imitadora de Kany García, quien interpretó la canción ‘Hoy ya me voy’.

Pese a que presentó algunas fallas en su ‘show’, César Escola le dio su voto de confianza y oprimió el botón verde. Sin embargo, esto no ocurrió con Amparo Grisales, quien inmediatamente dio su opinión.

(Vea también: [Video] Incomodidad en ‘Buen día, Colombia’ por ídolo que sacó a relucir a ‘Yo me llamo’)

“Te sentí como ella en el coro, pero te sentí muy desafinada y dejabas caer los finales”, dijo la actriz, también integrante del jurado.

La participante pidió cantar una canción a capela para demostrar que sí tenía un parecido con la artista original.

—Me comprometo contigo, Amparo, a que voy a dar el 100 % de mí— dijo la concursante.

—Para mí no se llama— sentenció la actriz.

—No te voy a pedir que cantes otra canción porque confío en tí— intervino Pipe Bueno.

—Por favor, mira…— comentó la imitadora, pero fue interrumpida por el cantante.

—No me ruegues más, escúchame. La métrica estuvo mal, no sé si estabas desconcentrada, pero siento que tienes el color de Kany García y tienes matrícula condicional. Sí te llamas— concluyó el artista de música popular.

Acá, el momento de lo ocurrido:

Al ser aceptada, la mujer expresó su emoción y les agradeció a los jueces por su confianza. Lo que nadie se esperaba fue la confesión que le hizo a Amparo Grisales.

“Para mí es un sueño estar aquí. Es imposible creerlo. Me soñé contigo, Amparo, ayer tuve pesadillas”, dijo la imitadora, desatando la risa del jurado.

Al escuchar eso, la actriz le pidió que estudiara el personaje para que pudiera llegar lejos en el programa. Ante ello, la participante se comprometió a hacerla erizar en un futuro.

Lee También

Una vez la doble de Kany García se retiró del escenario, Amparo Grisales no contuvo el llanto y casi no pudo hablar.

“Me emocionan cuando me dicen esas cosas. De verdad… Me da pesar decirles que no, pero es que tienen que aprender y mejorar. Gracias por darle la oportunidad… son tan amorosos. Dizque soñó conmigo, me parecen tan lindos. ¿Se imaginan? Me voy a presentar a ‘Yo me llamo’ y se le atraviesa Amparo y viene y le da un rojo”, comentó después de unos segundos.

Pipe Bueno quiso bromear con ella y le soltó un pícaro comentario.

“Amor, tú lloras como sexy y todo”, le dijo, sacándole una risa.