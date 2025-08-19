La presentadora santandereana Laura Acuña compartió con sus seguidores una noticia muy especial que refleja un nuevo comienzo en su vida personal y familiar. Con la sinceridad y cercanía que la caracterizan, la también modelo reveló que se despide de su primera vivienda, el lugar donde empezó a construir su hogar y donde crecieron sus hijos.

A través de sus redes sociales, la presentadora publicó un mensaje en los que contó la emoción que la embarga en este nuevo capítulo.

La presentadora, que ha estado vigente en la televisión colombiana durante más de 15 años, agregó que este paso significa mucho para ella y su familia.

“Estamos tan emocionados. Iniciamos una nueva historia en familia”, mencionó.

Sus palabras, cargadas de nostalgia, provocaron una incógnita entre sus seguidores y dejaron a más de uno con la expectativa de conocer la nueva vivienda. Aunque no entregó más detalles sobre el lugar al que irá, sí dejó claro que sus seguidores podrán acompañarla en este proceso de mostrar cómo es el nuevo espacio.

¿Quién es el esposo de Laura Acuña?

La presentadora está casada con el empresario Rodrigo Kling, con quien lleva varios años de relación. A diferencia de Laura, quien siempre ha estado expuesta a la opinión pública, su esposo ha preferido mantener un bajo perfil y alejarse de los reflectores.

Rodrigo Kling es abogado de profesión y se ha desempeñado como empresario en diferentes sectores. Su relación con Laura se consolidó hace más de una década y juntos han formado una de las parejas más sólidas del medio del entretenimiento, pese a que él mantiene su vida privada lejos de la atención mediática.

La pareja lleva más de 10 años de matrimonio. Durante este tiempo han compartido tanto momentos personales como profesionales, pues el apoyo de Rodrigo ha sido fundamental en la carrera de Laura, quien ha sabido combinar su vida familiar con sus compromisos laborales en televisión y otros proyectos.

Si bien no suelen publicar constantemente fotos juntos ni mostrar detalles de su vida en pareja, la presentadora sí ha expresado en varias oportunidades la importancia que tiene su esposo en su vida. Para ella, el rol de madre y esposa es tan valioso como el de figura pública, y siempre ha buscado mantener un equilibrio entre estos espacios.

¿Cuántos hijos tiene Laura Acuña?

Laura Acuña y Rodrigo Kling son padres de dos hijos: Helena y Nicolás. La presentadora ha manifestado en varias ocasiones que la maternidad ha sido una de las experiencias más significativas de su vida y que sus pequeños son su mayor motivación.

En la casa que ahora dejan atrás, nacieron ambos niños, lo que explica el tono nostálgico de su mensaje. “Aquí nacieron mis hijos”, dijo con emoción, recordando que ese lugar fue el testigo del inicio de su vida familiar.

