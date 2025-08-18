Feid continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música urbana. Este fin de semana se convirtió en el primer artista latino en encabezar el prestigioso Summer Sonic Festival 2025, celebrado en Tokio, Japón, donde además presentó un escenario propio bajo el nombre ‘Feliz Cumpleaños Ferxxo’.

El paisa no solo se presentó como cabeza de cartel, sino que también organizó el line-up de su escenario, en el que participaron artistas de talla internacional como Tainy, Bomba Estéreo y Perro Negro DJs.

Durante su show de hora y media, el colombiano interpretó varios de los éxitos que han marcado su carrera, incluidos temas de discos como ‘Ferxxo Vol. 1: M.O.R.’, ‘Inter Shibuya La Mafia’ y ‘Ferxxo Vol. X: Sagrado’.

La jornada estuvo llena de sorpresas. Feid invitó a Yandel, con quien cantó colaboraciones como ‘Yandel 150’, ‘Brickell’ y ‘XQ Te Pones Así’. También compartió escenario con el japonés Yuki Chiba, con quien estrenó en vivo el tema ‘Omote Remix’, anunciado pocas horas antes en redes sociales.

Además de su propio set, el colombiano fue invitado al escenario principal, el Marine Stage, donde se unió a J Balvin para interpretar juntos el éxito ‘Doblexxo’.

Feid en el Summer Sonic de Japón

La participación en Summer Sonic hace parte de la gira internacional de Feid, que ya lo ha llevado a festivales como Governor’s Ball en Nueva York, Lollapalooza en París y Hard Festival en Los Ángeles, dejando en evidencia su impacto en la escena global.

Con su propuesta estética marcada por el color verde y su estilo, Feid no solo abrió camino para la música latina en Asia, sino que se afianza como uno de los artistas más influyentes del momento.

