Un video grabado en el año 2016 se ha vuelto viral en redes sociales al mostrar a Feid, también conocido como ‘Ferxxo’, en sus inicios como solista en la industria musical. Las imágenes muestran a un joven artista paisa con un estilo completamente diferente al que tiene actualmente: cabello corto, bien peinado, sin sus característicos lentes y con un atuendo sencillo que incluía una chaqueta de jean, pantalón verde oliva y camiseta gris.

En el clip, Feid relata que estaba empezando su carrera como solista, aunque ya había trabajado como compositor para artistas como Reykon, Nicky Jam y otros exponentes del género urbano. Incluso menciona que la canción que suena de fondo en el video es una de las que marcaron el inicio de su carrera como cantante, pues fue allí cuando el público comenzó a interesarse en su propuesta musical.

Durante la entrevista, una presentadora le pide que interprete un fragmento de la canción ‘Morena’ y el artista accede con entusiasmo. La escena, lejos del show de luces y estadios llenos que hoy lo acompañan, revela a un joven con hambre de éxito, pero sin imaginar aún que terminaría llevando la bandera del reguetón colombiano por el mundo, y conquistando a la reconocida Karol G.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. Muchos se sorprendieron al ver el gran cambio físico y de estilo que ha tenido el artista. Algunos comentarios fueron positivos, recordando con nostalgia sus inicios: “Era más lindo antes”, “se veía más limpio, recién bañado”, dijeron algunos. Otros, en tono de burla, comentaron sobre su look actual: “Ese bigote no le va”, “parece que no se baña hace tres años”, y “hablaba como paisa normal, ahora exagera el acento”.

¿Cuánto llevan Karol G y Feid?

Karol G y Feid, dos de los artistas más destacados del reguetón colombiano, han cautivado a sus seguidores no solo con su música, sino también con su relación sentimental. Aunque ambos compartían una amistad desde hace años, fue durante el ‘Bichota Tour’ de Karol G en 2021 cuando su vínculo se fortaleció. Feid fue invitado como telonero en varios conciertos, lo que les permitió pasar más tiempo juntos y conocerse en profundidad

En el documental ‘Mañana fue muy bonito’, Karol G reveló detalles íntimos sobre cómo comenzó su romance con Feid. Recordó un momento especial después de una competencia de videojuegos, donde un gesto coqueto marcó el inicio de su conexión amorosa. Desde entonces, su relación ha sido descrita por la cantante como “muy sana” y llena de felicidad, permitiéndole escribir nuevamente canciones de amor y recuperar una humanidad que sentía perdida.

Aunque inicialmente mantuvieron su relación en privado, en 2023 comenzaron a mostrarse juntos en eventos públicos. En mayo de 2025, la pareja compartió románticas fotos en redes sociales con motivo del “Día de postear con el Novio”, confirmando su amor ante sus seguidores.

Actualmente, Karol G y Feid llevan aproximadamente tres años juntos, consolidando una relación basada en el respeto mutuo y el apoyo en sus respectivas carreras musicales. Ambos han expresado en entrevistas que entienden las exigencias de la industria y se apoyan en cada paso, lo que ha sido clave para mantener una relación sólida y equilibrada.

Su historia de amor, que comenzó en los escenarios y se fortaleció con el tiempo, continúa inspirando a sus fans, quienes celebran cada muestra de cariño y complicidad entre estos dos talentosos artistas colombianos.

