Después de una exitosa gira por Europa y un histórico concierto en Medellín, el cantante urbano Feid llega por primera vez a Bogotá con su gira Ferxxo Nitro Jam. Desde que el Movistar Arena de Bogotá, anunció la primera fecha del paisa, las entradas se agotaron en cuestión de minutos. Los organizadores habilitaron una segunda, que tuvo el mismo comportamiento. Rápidamente, el artista agotó un tercer concierto.

(Vea también: ¿Feid y Karol G son novios? La respuesta del ‘Ferxxo’ no convenció a sus fans)

Sus fanáticos están expectantes por los shows del reguetonero, los próximos 2, 3 y 4 de diciembre. Son cada vez más los interrogantes que sus seguidores alrededor del mundo se hacen sobre la vida y profesión del intérprete de ‘Normal’ y ‘Si tu supieras’. Los detalles de su vida sentimental son los buscados en internet, desde que se le vinculó románticamente con su colega y amiga Karol G.

View this post on Instagram A post shared by FERXXO (@feid)

¿Cuántos años tiene ‘Ferxxo’?

Salomón Villada Hoyos nació el 19 de agosto de 1992 en Medellín, y se crió en el barrio Buenos Aires, de la capital antioqueña. Es único hijo varón de la profesora de preescolar y psicóloga Berta Lucía Hoyos y el profesor de artes Jorge Mario Villada. Manuela, su hermana, es diseñadora gráfica y actualmente se dedica a la animación. En 2022, el compositor y productor musical celebró sus 30 años con el estreno de su más reciente éxito, ‘Feliz cumpleaños Ferxxo’.

Aunque su carrera como cantante no empezó sino hasta el 2015, con su primer sencillo ‘Morena’, su nombre ya era reconocido en el género, pues el paisa ha compuesto canciones para J Balvin, Reykon, Thalía, Nicky Jam, Alberto Style y Magnate & Valentino. El clarinete fue su primer acercamiento a la música, el canto llegó después, cuando se presentaba en fiestas de la Universidad de Antioquia y otras reuniones familiares o de amigos. En el año 2016 firmó su primer contrato discográfico, con Universal Music, y estrenó ‘Que raro’, una colaboración con J Balvin.

View this post on Instagram A post shared by FERXXO (@feid)

19, el nombre de su segundo álbum musical, lanzado en 2019, le dio su primera nominación al Grammy Latino como solista, en la categoría Mejor Álbum Urbano. Después de colaboraciones con Nacho y Maluma, en abril del 2020 lanzó el álbum que le proporcionó reconocimiento mundial: Ferxxo (Vol. 1: M.O.R). Temas como ‘Borraxxa’, ‘Porfa’, ‘Cuando amanezca’, ‘Friki’, ‘Monastery’ y muchos más lo llevaron a posicionarse, durante varias semanas consecutivas, en el ranking Hot Latin Songs de Billoboard.

(Lea también: Nueva actualización de Waze para fanáticos de Feid; así puede activar su voz en la ‘app’)

¿Por qué se llama ‘Ferxxo’?

Aunque el paisa de 30 años sigue presentándose artísticamente como Feid, nombre que extractó de la palabra en inglés que traduce ‘fe’; el título de su tercer álbum, Ferxxo, quedó resonando en la mente de sus fanáticos. Como lo contó en una entrevista para Shock, no existe una gran historia detrás de su alias, “El Ferxxo es porque nadie sabía que yo me llamaba Salomón, Sky (productor) me decía a mí por no decirme Feid ni Salo, me decía Ferxxo y de ahí nace el Ferxxo, mor”, contó.

¿Cuánto mide el Ferxxo?

Aunque el reguetonero no se ha referido a su estatura, varios seguidores coinciden en que mide 1.72 m.