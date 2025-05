Karol G ha marcado un hito en su carrera con el estreno de su documental ‘Karol G: mañana fue muy bonito’, presentado el 30 de abril de 2025 en Medellín y disponible en Netflix desde el 8 de mayo. Este proyecto no solo repasa su ascenso al estrellato, sino que también ofrece una mirada íntima a los momentos más difíciles de su vida personal, incluyendo su tormentosa relación con el rapero puertorriqueño Anuel AA.

En una declaración que ha resonado en redes sociales y medios, Karol G describió esa etapa como “un infierno”, revelando el impacto emocional que tuvo en su autoestima y su carrera. Este testimonio, cargado de vulnerabilidad, ha causado un debate sobre las relaciones tóxicas y el poder transformador de la música.

La relación entre Karol G y Anuel AA comenzó en 2018 durante la grabación del video de ‘Culpables’, un encuentro que desató una química inmediata. En 2019, confirmaron su romance con el tema ‘Secreto’ y, meses después, anunciaron su compromiso en los Latin Billboard Music Awards. Para los fanáticos, eran la pareja ideal del género urbano, colaborando en éxitos como ‘China’ y ‘Follow’.

Sin embargo, detrás de la fachada de amor, la relación enfrentó tensiones. En abril de 2021, Anuel confirmó su ruptura en un Instagram ‘live’, asegurando que no había infidelidades y que mantenían una buena relación. Karol, por su parte, destacó en sus redes que intentaron proteger su amor del escrutinio público, pero la separación fue inevitable.

En el documental, Karol G no menciona a Anuel directamente, pero sus palabras son contundentes: “Mi relación pasada fue muy tóxica. Me despertaba sintiendo que iba a morir. Sentía que no tenía valor, no veía mi éxito ni mi grandeza. Era como si no pudiera salir de ahí”.

Describió esa etapa como “un maldito infierno”, un lugar de sufrimiento constante donde el miedo a dejar la relación la atrapó. Estas declaraciones, captadas por un fan y viralizadas, han conmocionado a sus seguidores, quienes especulan que se refieren a Anuel. Según fuentes cercanas, Karol se sentía “asfixiada” en la relación, y la competencia profesional, junto con rumores de celos, desgastó el vínculo.

El impacto de esta relación se refleja en el álbum ‘Mañana será bonito’, que Karol describe como su salvación. Canciones como ‘Amargura’ y ‘TQG’ canalizaron su dolor, permitiéndole sanar y conectar con millones de fans que enfrentan situaciones similares.

“Lo hermoso es que a través de mis canciones pude hablar por quienes no saben cómo expresar lo que sienten”, afirmó en el documental. Este trabajo no solo le valió un Grammy, sino que también marcó la gira más exitosa de su carrera, consolidándola como una voz poderosa en el género urbano.

Anuel AA se pronunció luego de documental de Karol G

La reacción de Anuel a estas revelaciones ha sido mínima, lo cual es extraño teniendo en cuenta que el artista suele ser directo e impulsivo cuando su nombre está de por medio.

En un video aparece una llamada entre un ‘podcaster’ y el cantante:

“Me ha escrito todo el mundo, pero no he visto. Si todo ese tiempo estuve con ella, yo no tengo nada que decir. Una mujer hablando de un hombre, es normal, pero al revés, es raro”.

Anuel opina sobre las palabras de Karol G en su documental pic.twitter.com/72BkrFTlkx — SyrupDrip27🐶💔 (@SyrupDrip27) May 2, 2025

Algunos fanáticos no dejaron pasar el momento para recordarle que, si bien no nombró nada en esta oportunidad, lo hizo varias veces en el pasado durante varios conciertos, en los que aprovechaba para nombrarla y mandar indirectas.

El testimonio de Karol G en ‘Mañana fue muy bonito’ trasciende lo personal; es un mensaje de empoderamiento para quienes enfrentan relaciones dañinas. Su capacidad para transformar el dolor en arte ha resonado globalmente, especialmente entre mujeres que ven en ella un modelo de resiliencia.

