Ryan Castro, uno de los artistas urbanos más destacados del país, ha logrado consolidarse como una de las voces más reconocidas del género. Su tema ‘El ritmo que nos une’ no solo se convirtió en un éxito musical, sino que fue elegido como el himno de la Selección Colombia en la Copa América 2024.

Esta canción se transformó en un verdadero lema durante el evento deportivo, acompañando a los jugadores y a la hinchada con su energía contagiosa.

El cantante, que recientemente lanzó su álbum ‘SENDÉ’, concedió una entrevista a la emisora ‘Los 40’, donde habló de su carrera, sus excentricidades y algunas anécdotas que lo acercan a sus seguidores.

¿Por qué Ryan Castro carga 8 millones de pesos en efectivo en su maleta?

Uno de los temas que más llamó la atención fue su costumbre de cargar grandes sumas de dinero en efectivo en una pequeña maleta.

“En este momento, puedo tener en la maleta unos 8 millones de pesos en efectivo”, confesó entre risas. “No sé, tengo un vicio… me gusta tener plata en efectivo. Es una costumbre. Con el efectivo resuelvo muchas cosas: a veces dejo una buena propina o me encuentro un panita que necesita y le paso una liga. Yo soy así, prefiero tener con qué responder al momento”, explicó el cantante.

Durante la charla, los locutores bromearon con él y le dijeron que por ese tipo de recompensas ellos también se dejarían cortar el cabello o las cejas. Ryan respondió que, de hecho, suele hacer retos con sus amigos y les paga por cumplirlos.

“Un día los hice calvear y les di 10 millones de pesos. Después los llevé a mi concierto a ver a Drake. Salieron ganando con solo una motilada. Yo lo hubiera hecho. Me motilo, me pongo una gorra y listo, por ver a Drake gratis… ¡yo lo hago feliz!”, comentó entre risas.

¿Por qué Ryan Castro se fue a Curazao?

Pero no todo en la vida del cantante ha sido fama y lujos. Castro también habló de sus orígenes y del tiempo que vivió en Curazao, donde reside su madre desde hace 28 años. “Me fui a vivir allá porque nunca viví con mi mamá en Colombia. Ella se fue a buscar un mejor futuro para mí, y yo sentía que tenía que estar con ella”, explicó.

Durante su estancia en esa isla caribeña, Ryan hizo de todo para salir adelante: “Trabajé como mesero, fui celador, puse cámaras de seguridad, hice de todo. Incluso, me inventé mi propio servicio de transporte porque allá no hay Uber, ni Didi, ni InDrive. Curazao es una isla pequeña y no tiene sistema de transporte público”.

Al ver esta necesidad, Ryan decidió emprender: “Yo trabajaba en un restaurante y tenía un carrito que rentaba. Me di cuenta de que muchos latinos salían de cenar y no tenían cómo regresar a sus casas. Entonces, pensé: aquí hay una oportunidad. Comencé a ofrecerles transporte por WhatsApp, por unas 5 ‘lukitas’, y listo. Me hice conocer también porque en el carro ponía mis canciones”.

Este espíritu emprendedor y la capacidad de reinventarse han sido claves en el ascenso de Ryan Castro. Su historia refleja el esfuerzo de quienes, a pesar de las dificultades, siguen creyendo en sus sueños. Hoy es una estrella reconocida a nivel internacional, pero no olvida sus raíces ni a quienes lo acompañaron en el camino.

Ryan es mucho más que un cantante exitoso: es un soñador, un luchador y un hombre que sabe lo que significa ganarse la vida desde abajo.

