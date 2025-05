La relación entre Karol G y Feid se ha consolidado como una de las más queridas y discretas del mundo de la música urbana. Desde que los rumores de un romance comenzaron a circular en 2021, luego de su colaboración en el tema ‘Friki’ y la participación de Feid como telonero en el ‘Bichota Tour’ de Karol, los fanáticos no han dejado de seguir cada pista de esta historia de amor.

Aunque ambos artistas, oriundos de Medellín, han preferido mantener su vida privada lejos de los reflectores, sus apariciones públicas y gestos románticos han confirmado que su vínculo es más fuerte que nunca.

Esto quedó confirmado en el nuevo documental de Netflix dedicado a la cantante antioqueña (‘Karol G: La Bichota Unplugged’), donde ella misma abrió su corazón y compartió detalles íntimos sobre el inicio de su relación con Feid. De hecho, narró por primera vez cómo comenzó todo.

“Recuerdo que una vez hicimos una competencia de Nintendo y como que hubo ese jugueteo y comenzamos a tocarnos los piecitos y yo como… ‘Ay, Dios’”, dijo inicialmente la ‘Bichota’.

Acá, el momento en el que recordó todo:

Ese momento, cargado de química y complicidad, dio paso a un gesto que lo cambió todo: un sencillo coqueteo de Feid.

“Nos despedimos y, como hombre coqueto de la ciudad de Medellín, me dio como un piquito esquineado ahí, y entendí todo. Sin darnos cuenta, yo ya estaba escribiendo otra vez canciones de amor, de felicidad”, confesó Karol con una sonrisa.

En esa parte del documental, donde se acompañó el relato con imágenes exclusivas que capturan momentos románticos entre ambos, la artista colombiana explicó con ternura y autenticidad cómo su conexión con ‘el Ferxxo’ pasó de una amistad a un amor profundo que ha transformado su vida.

“Hemos construido una relación muy sana. Cuando uno viene de malos hábitos en una relación, salirse de ellos es muy difícil […]. Es una persona que me entiende, que me escucha, y tiene demasiada paciencia. Es muy familiar. Creo que nunca antes me había visualizado tanto con una persona en mi vida”, agregó sobre el tema.

Por último, comentó: “La relación tan bonita que tengo con él, tan sana, tan divertida, tan todo… Algo que me devolvió y me regaló fue como esa humanidad”.

Las imágenes del documental, que muestran desde risas compartidas hasta viajes románticos, confirman que su amor trasciende los escenarios, consolidándolos como una pareja que inspira por su autenticidad.

Con ese documental, Karol G no solo celebra su carrera y su evolución como artista, sino que también ofrece a sus seguidores un vistazo a la felicidad que ha encontrado junto a Feid.

Qué más se sabe de la relación entre Karol G y Feid

La chispa entre ambos artistas se encendió después de años de conocerse en la industria musical. Aunque se cruzaron en sus inicios en Medellín, perdieron contacto hasta que el destino los reunió nuevamente en 2021.

Desde entonces, su relación ha crecido en complicidad, apoyo mutuo y una química innegable, como se vio en momentos icónicos como su abrazo en los Latin Grammy 2023 o cuando Feid acompañó a Karol en los Billboard Women in Music 2024.

Uno de los detalles que más ha emocionado a los fans es la canción ‘Tus gafitas’ de Karol G, incluida en su álbum ‘Mañana será bonito’, una clara dedicatoria a Feid, haciendo referencia a su característico accesorio.

Por su parte, Feid ha expresado en entrevistas que acepta la curiosidad pública como parte de su carrera, aunque anhela momentos de privacidad con Karol para disfrutar de su amor sin cámaras.

Su aparición tomados de la mano en Miami en 2023 marcó la confirmación oficial de su noviazgo.

