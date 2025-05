En una reveladora conversación con Eva Rey en su programa de pódcast, el actor colombiano Andrés Parra habló con total sinceridad sobre su relación con Amparo Grisales, a quien definió como una mujer de gran sabiduría. “La sabiduría de Amparo Grisales me excita más, porque es una sabia persona [….] Además habló de tiempo en la Tierra”, dijo Parra, en un tono que mezclaba admiración con un toque de humor.

Pero sus palabras no pasaron desapercibidas para la entrevistadora, quien rápidamente le preguntó: “¿Entonces la estás llamando vieja?”. Sin dudarlo, Andrés Parra respondió con un claro “sí”, lo que causó risas y una reacción inmediata de Eva Rey, quien le advirtió: “Ella se va a enfadar, y cuando se enfada me bloquea”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Desnúdate con Eva Rey🎬 (@des_coneva)

El actor, entre risas, comentó que probablemente él ya está bloqueado: “Yo creo que sí. Habré dicho algo que no le gustó”. Luego intentó matizar su comentario diciendo: “Ah bueno, entonces no es vieja, es joven… aunque diga que yo no soy calvo”. A pesar del tono desenfadado, Parra dejó claro que no se trataba de una burla hacia Grisales, sino de una expresión de respeto y admiración. “La sabiduría de Amparo Grisales me parece más atractiva”, reiteró.

Con esta frase, el actor no solo elogió a la icónica diva colombiana, sino que también subrayó la importancia que él le da a la inteligencia y experiencia como atributos seductores.

¿Andrés Parra se retira de la actuación?

Más allá de esta anécdota, Andrés Parra compartió con Eva Rey una de las confesiones más impactantes de su carrera: su posible retiro de la actuación. A sus 47 años, el actor caleño aseguró que los dos proyectos en los que trabaja actualmente podrían ser los últimos. Aunque no dio detalles específicos por cuestiones contractuales, sí expresó con claridad que está atravesando una etapa de profunda transformación personal.

“No es porque esté agotado de actuar”, explicó. “Durante la pandemia viví un proceso de introspección muy fuerte. Me pregunté: ‘¿Qué más necesito para estar bien?’”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Desnúdate con Eva Rey🎬 (@des_coneva)

Esa búsqueda interior lo llevó a conectar con prácticas como la meditación y a replantearse el verdadero sentido de su vida más allá del éxito profesional. Parra confesó que, si bien la actuación ha sido un pilar fundamental en su vida, dejó de ser su fuente principal de felicidad.

“No soy mi profesión. Si dejo de actuar, no dejo de ser Andrés”, afirmó con convicción. También habló de los desafíos de su carrera, especialmente tras interpretar a figuras tan controversiales como Pablo Escobar y Hugo Chávez. Su papel como el líder venezolano en El comandante causó polémica y amenazas.

“Me eché de enemigos a chavistas y antichavistas”, reconoció, y admitió que todavía evita viajar a Venezuela por seguridad. El fracaso comercial de esa producción fue, según sus palabras, una lección de humildad.

Aunque golpeó su ego, también lo ayudó a desprenderse de la necesidad de validación externa. Con esta nueva etapa, Andrés Parra no solo se muestra más reflexivo y sereno, sino también decidido a vivir con autenticidad, aunque eso implique alejarse de los reflectores.

