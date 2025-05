El reconocido actor Andrés Parra, célebre por su interpretación en la serie que mostró la vida de un personaje que marcó la historia de Colombia, ha sorprendido al anunciar que podría estar acercándose al final de su carrera actoral.

Andrés Parra le dice adiós a la actuación

En una entrevista con Eva Rey para su programa ‘Desnúdate con Eva’, el caleño de 47 años reveló que los dos proyectos en los que trabaja actualmente, y a pesar de que no dio detalles por cuestiones de confidencialidad, aseguró que su carrera podría estar llegando a su fin.

“Es muy factible que esté frente a mis dos últimos proyectos”, afirmó Andrés Parra. Explicó que su decisión no responde a un agotamiento profesional, sino a una profunda transformación personal. Durante la pandemia, el actor enfrentó un periodo de introspección que lo llevó a replantearse su vida y su relación con la actuación.

“Hubo un momento en que me pregunté: ‘¿Qué más necesito para estar bien?’”, confesó. Este proceso, marcado por la meditación y un viaje espiritual, lo condujo a priorizar su bienestar emocional sobre las exigencias de la fama.

Según Parra, la actuación, aunque central en su vida, dejó de ser su principal fuente de felicidad. “No soy mi profesión. Si dejo de actuar, no dejo de ser Andrés”, reflexionó.

El actor también abordó los desafíos de su carrera, particularmente el impacto de encarnar a figuras controversiales como Escobar y Hugo Chávez en ‘El comandante’. Estos roles, si bien lo catapultaron al estrellato, trajeron consigo críticas y amenazas, especialmente luego de interpretar al líder venezolano.

“Me eché de enemigos a chavistas y antichavistas”, admitió, señalando que aún teme visitar Venezuela. Además, el fracaso comercial de ‘El comandante’ fue un golpe duro para su ego, pero también una lección que lo ayudó a desprenderse de la validación externa.

Luego de que la presentadora le preguntara qué era lo que le faltaba para tomar la decisión definitiva, él contestó que no se despedía de la actuación, sino que ella se despedía de él, considerando que la veía como una terapia para sanar traumas y sentía que por fin lo estaba haciendo:

“Yo me hago actor para sanar los traumas, de eso me entero mucho tiempo después. Se sanan y es como decirle a la actuación: ‘Gracias’ y la actuación diciéndome: ‘Sí, ya no tengo nada más que hacer por tí‘. En este mismo momento me acabo de dar cuenta que ella me está diciendo: ‘Andicito’, terminó mi labor. Ahora te toca seguir solo, como es. Y ya, no sé qué va a pasar’”.

Nuevos proyectos de Andrés Parra fuera de la televisión

Actualmente, Parra está enfocado en ‘Venga que sí es pa’ eso’, un espectáculo de ‘stand-up comedy’ que combina humor y reflexiones personales. Este proyecto, que ha presentado en países como Perú, Ecuador y Estados Unidos, le permite conectar con el público desde la vulnerabilidad.

“Es mi primer proyecto propio, donde hablo de mis traumas, mis miedos”, explicó. La gira continuará en 2025 por Argentina, Panamá, Chile y varias ciudades europeas, incluyendo Berlín, Barcelona y Madrid. Por otro lado, ‘Hypno’, una serie en la que comparte créditos con John Leguizamo, hace parte de sus últimos proyectos.

Parra, quien también ha participado en producciones como ‘El robo del siglo’ y ‘Los protectores’, destacó la importancia de explorar otras facetas de su vida. Su experiencia personal, incluida su separación de Diana Cáliz en 2023, lo ha llevado a valorar la autenticidad por encima del éxito profesional. “Nadie va a llenar tus vacíos. Eso te toca a ti”, afirmó en una entrevista previa, subrayando su compromiso con el autoconocimiento.

Con una carrera que abarca más de dos décadas, el actor deja un legado imborrable en la televisión y el cine latinoamericanos, pero parece decidido a cerrar este capítulo para explorar nuevos horizontes. Su posible retiro invita a reflexionar sobre la presión de la fama y la valentía de elegir un camino propio, incluso cuando implica dejar atrás lo que alguna vez lo definió.

