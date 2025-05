Jhonny Rivera, ícono de la música popular colombiana, ha conquistado corazones con sus letras de despecho y su carisma, pero el 3 de mayo de 2025, su vida personal se robó el protagonismo durante su concierto en el Movistar Arena de Bogotá.

En un momento que quedará grabado en la memoria de más de 11 mil asistentes, el cantante de 51 años se arrodilló ante su novia, Jenny López, de 22 años, para pedirle matrimonio en un gesto lleno de emoción. Este hito, que marcó la celebración de sus 20 años de carrera, no solo consolidó su relación, sino que también desató una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron el amor de la pareja a pesar de las críticas por su diferencia de edad.

La relación entre Jhonny Rivera y Jenny López comenzó a tomar forma en 2021, cuando ella, entonces corista del cantante, empezó a trabajar a su lado. Aunque su romance se hizo público en julio de 2023, la pareja enfrentó desde el inicio cuestionamientos por los casi 30 años que los separan.

A pesar de los comentarios despectivos, que han incluido acusaciones de interés económico hacia López, ambos han demostrado que su amor es genuino. Jenny, oriunda del Cauca, ha acompañado a Jhonny en momentos clave, como su gira por Europa en 2024, donde fortalecieron su vínculo mientras compartían experiencias en países como Italia y Francia. En redes sociales, han compartido publicaciones que reflejan su complicidad, desde gestos románticos hasta colaboraciones musicales, ganándose el cariño de muchos fans.

Jhonny Rivera le pide a Jenny López que sea su esposa

El concierto en el Movistar Arena, bautizado como el ‘Concierto del amor’ fue el escenario perfecto para que Jhonny diera un paso decisivo. Mientras interpretaban una de sus canciones juntos, el cantante sorprendió a Jenny al detener el show y, con micrófono en mano, preguntarle: “¿Estás segura de que te quieres casar conmigo?”. López, visiblemente emocionada y vestida con un elegante traje verde, aceptó entre lágrimas, colocándose el anillo mientras el público estallaba en aplausos.

Rivera, con su característico humor, bromeó: “La idea es que después de esto puedas cantar”, al notar la conmoción de su novia. Más tarde, en Instagram, Jhonny describió la noche como “mágica”, agradeciendo a los asistentes por ser testigos de un momento tan especial.

La propuesta no estuvo exenta de controversia. La participación de Jenny en el concierto ya había generado críticas, con algunos detractores expresando en redes que no querían “verla todo el tiempo”. Jhonny, siempre defensor de su pareja, respondió con contundencia, ofreciendo devolver el dinero a quienes se sintieran incómodos con su presencia, pero dejando claro que no negaría a López la oportunidad de brillar en un escenario tan importante.

Los seguidores de la pareja, sin embargo, inundaron las redes con mensajes de apoyo, destacando la autenticidad de su amor y el talento de Jenny como cantante. “Que vivan los que se aman sin importar la edad”, escribió un usuario, resumiendo el sentir de muchos.

Lo gracioso es que al otro día el cantante subió un video diciendo:

“Me tomé mis traguitos al final. De hecho, me están contando que hice unas cosas, uno borracho si habla bobadas. Ella apareció con un anillo, yo no sé ni de donde. Uno borracho sí habla pendejadas. Todo fue muy bonito”.

Por supuesto, dichos comentarios los hizo en forma de burla, pero por supuesto la pareja se siente feliz de dar el siguiente paso, sobre todo porque muchos creyeron que dicho romance no podría dar frutos.

Este compromiso llega en un momento cumbre para Jhonny, cuya carrera ha alcanzado nuevos hitos con el ‘sold out’ del Movistar Arena, un sueño que él mismo calificó de “ambicioso”.

