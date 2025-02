Por: Caracol Televisión

Desde que Jhonny Rivera y Jenny López hicieron pública su relación, han enfrentado numerosas críticas debido a la diferencia de edad entre ellos. Sin embargo, la pareja ha demostrado en varias ocasiones que su amor es genuino y que siguen adelante sin importar los comentarios negativos. A pesar de esto, los rumores sobre su supuesta ruptura han sido constantes en redes sociales.

En los primeros días de febrero de 2025, surgieron versiones que aseguraban que la pareja había decidido poner fin a su noviazgo. Ante estas especulaciones, Jenny López decidió responder de dos formas para aclarar la situación y fue contundente.

La primera fue con un gesto significativo: en sus historias de Instagram, ante sus más de 850 mil seguidores, mostró que recibió al intérprete’El intenso’ con un ramo de girasoles al recogerlo en el aeropuerto.

La joven lo felicitó por haber agotado las entradas de su próximo concierto del 3 de mayo en el Movistar Arena de Bogotá. “Felicidades por ese sold out. Te amo”, fueron sus palabras, mientras tanto, Jhonny, sorprendido y con una gran sonrisa, le respondió:

“Uy qué pinche. Ay, gracias amorcito, tan bella. Qué hermosura”.

Este gesto no solo conmovió al cantante, sino que también dejó claro que siguen más unidos que nunca.

Además de esta demostración de cariño, López, de 22 años, decidió responder directamente a la pregunta de un seguidor en una dinámica de interacción en Instagram. “Ya les contesté esta pregunta ayer. Yo no me separé de Jhonny, no sé de dónde salió eso o por qué se inventaron que habíamos terminado. Hay tiktoks hablando del tema, me han tirado odio diciendo ‘se sabía, iba a pasar’, pero gracias a Dios estamos juntos y muy bien. No se inventen esas cosas. El día que pase algo radical en la vida de alguien, y no necesariamente una separación, esperen que nosotros seamos los que les comuniquemos las cosas porque se inventan unas cosas que no son verdad y ustedes se las creen”, expresó.

Con estas dos respuestas, Jenny López dejó en evidencia que su relación con Jhonny Rivera sigue firme y que los rumores sobre su supuesta separación no tienen fundamento.

