Por: Caracol Televisión

Encuentre acá en Caracol Televisión todo sobre nuestras telenovelas y series, lo mejor de los realities del momento, lo que sucede con los artistas y más contenido de entretenimiento. Visitar sitio

Jenny López no ha logrado huir de las constantes críticas y comentarios satíricos de quienes la siguen en redes sociales, ya que hay un gran número de personas que solo la siguen para buscarle un punto de quiebre y asegurar que ella tiene una relación con Jhonny Rivera por interés con el objetivo de conseguir fama y dinero a raíz de su noviazgo.

Sin importar cuántas veces ha salido la pareja a demostrar su amor o a aclarar las dudas de sus fanáticos, las personas consideran que la cantante solo quiere sacar provecho del intérprete de ‘Soltero’, razón por la que suelen mandarle mensajes en los que la ponen en tela de juicio.

(Te puede interesar: Jhonny Rivera respondió a críticos del regalo que le dio Jenny López, ¿lo pagó él?)

La nueva polémica en la que quisieron envolver a Jenny López estaba relacionada con la presunta seguridad que tendría cuando hace conciertos y la supuesta actitud de superioridad que emite al llegar.

Esto surgió luego de que unos videos se publicaran en redes y mostraran cómo arriba a una de sus presentaciones, lo que causó que uno de sus seguidores le cuestionara: “¿por qué te escoltan en los conciertos si no eres famosa?”, ante lo que ella no se quedó callada: “sé que este comentario me lo haces con otra intención, pero quiero aclarar un punto importante de este tipo de cosas”.

Mostrándose tranquila y con la intención de que las personas entiendan que no es como muchos la quieren hacer ver en redes, Jenny explicó quiénes son los hombres que suelen estar con ella.

“A mí no me escoltan, la persona que ven que siempre me acompaña es mi papá y quien me ayuda cuando me voy a subir al escenario es Andrés, que hace parte del equipo de trabajo y está atento al sonido y que lo demás esté ok”, comentó la joven cantante.

Lee también:

Para finalizar con esta polémica en la que querían involucrarla, Jenny dirigió unas palabras a quien la critican por todo: “les voy a pedir con cariño, para las personas que no sepan, que hay videos en TikTok de cuando me bajo del bus y dicen ‘¿esta quién se cree? ¿por qué la escoltan?’ que no es posible comparar la trayectoria tan larga que tiene Jhonny, el cariño que le tienen, el nombre y su repertorio con una artista como yo que está empezando y que es emergente así que estoy en ese proceso”.

https://www.instagram.com/p/DFLi0_dPDFI/

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.