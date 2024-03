Por: Q'HUBO MEDELLÍN

El cantante de música popular Jhonny Rivera aprovechó sus redes sociales para responder preguntas que sus fanáticos le enviaron por mensajes sobre su carrera, su vida y su relación amorosa.

Una de las preguntas que respondió en video fue la de cómo él y Jenny López, su actual pareja, iniciaron la relación.

Rivera aseguró que todo se fue dando y aprovechó para aclarar la situación frente a si López es una mujer interesada.

“La verdad yo nunca la compré con nada material. Cuando empezamos a sentir una atracción, el único regalo había sido unas rositas”, comentó.

El artista también dijo que no quería que se malinterpretara lo que sentía por ella y mucho menos que su familia o ella malinterpretaran la situación, “aunque me gustaba, me parecía muy linda, pero nunca lo expresé”.

La pareja también aprovechó para acabar con los rumores frente a si quieren tener hijos ya que es una pregunta que se volvió algo constante entre sus fanáticos.

“Por ahora no queremos tener hijos, hay que disfrutar en pareja, llevamos poco, estamos en etapa de noviazgo, esperemos que pasa más adelante”, dijo Rivera.

