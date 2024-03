La cantante Jenny López habló sobre su relación con el cantante Jhonny Rivera. A pesar de la diferencia de edad, han logrado consolidarse como una pareja destacada en el género de la música popular.

A pesar de la diferencia de casi 29 años de edad entre la pareja, este tema no inquieta en absoluto a los artistas. Son los seguidores quienes plantean preguntas íntimas sobre la relación, mostrando preocupación al respecto.

López, quien se ha referido a su jefe y actual pareja en varias oportunidades, respondió a través de su cuenta de Instagram una pregunta que le hacen varios seguidores.

La artista de 21 años contó: “Quise contestar esta pregunta porque a mí siempre me cuestionan sobre la relación, pero esta se repite mucho e incluso me ponen ejemplos de diferentes inconvenientes que yo pueda llegar a tener por la diferencia de edad con mi pareja”.

La pregunta en concreta fue: ¿tú crees que a futuro vas a tener problemas por la diferencia de edad que se llevan?

La cantante le respondió lo siguiente:

“Les voy a decir la verdad, el tema radica siempre que la gente quiere darle gusto a todos, y ahí me incluyo. Yo toda la vida esperé que fuera el momento indicado, intentaba buscar una aprobación de los demás y esperar porque el futuro me dijera algo”.

Después dice: “Muchas veces no nos ponemos a pensar que el ahora es ya. Si me pusiera a pensar qué voy a hacer en 15 o 20 años no me levantaría con el mismo entusiasmo para muchas cosas y lo mismo para tu relación, estoy disfrutando el ahora y el presente”.

¿Cuánto años se llevan Jhonny Rivera y su novia, Jenny López?

Jenny López, la actual compañera de Rivera, nació en el departamento del Cauca y actualmente cuenta con 21 años. Mientras que Rivera nació en la capital del departamento de Risaralda y tiene 50 años. La pareja se lleva 29 años de diferencia.

