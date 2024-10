Andrés Parra es considerado uno de los actores más grandes e importantes de Colombia y ha interpretado personajes de la historia, como lo fue Hugo Chávez, el presidente de Venezuela en 2002.

A pesar de que algunos no estuvieron de acuerdo con seguir contando una historia que hiere a Colombia, es innegable la calidad de producción que tuvieron en la novela más famosa en la que él participó, además del inexplicable parecido que había entre el actor y el personaje real.

En una entrevista de Parra para La Kalle, el actor contó una historia bastante curiosa que dejó a más de uno con los ojos bien abiertos del impacto.

Andrés Parra contó que se soñó con su personaje más reconocido

Según dijo, el verdadero personaje que interpretó años atrás en ‘El patrón del mal’ se habría manifestado a través de él de una manera que no sabe explicar bien, pues sentía que muchas de las escenas no estaban en el libreto y aun así salían de una realidad:

“A mí me pasó que hay una energía que llega. Yo me soñé mucho con el man, mucho tiempo y hay muchas escenas en las que yo estoy seguro de que las dijo él. Yo hoy en día estoy convencido de que el actor también es un canalizador, sobre todo cuando se interpreta personajes históricos. Si usted realmente se abre y hace un ejercicio de apertura, esas entidades empiezan a manifestarse y a decir cosas que hay que decir. Yo solía tener esa conversación con el man, por las noches yo le decía: ‘Parce, ¿qué necesita decir?’ Hoy yo veo escenas y eso no estaba en el guion y son textos muy bien estructurados que no son míos. Sentirme él, no, pero que él me usó, sí”.

