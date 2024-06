Sin lugar a dudas, Andrés Parra es uno de los actores que goza de mayor reconocimiento en Colombia y Latinoamérica, pues sus protagónicos en series como ‘Escobar, el patrón del mal’, ‘El comandante’, ‘Los protectores’, entre otras, lo han puesto en el radar de miles de personas.

Justamente, el vallecaucano habló de las producciones anteriormente mencionadas y confesó que guarda objetos representativos de los personajes que interpretó.

(Vea también: Greeicy Rendón destapó íntimo problema que está afectando su relación con Mike Bahía)

En diálogo con la emisora Los 40 principales, Parra contó que guarda tesoros de Hugo Chávez, Lionel Messi y otras personalidades, los cuales obtuvo cuando trabajó en dichas producciones.

“De todos, yo me quedo con algo, por ejemplo, de ‘Escobar, el patrón del mal’, tengo la libreta, la original. De Hugo Chávez (‘El comandante’) me quedé con la banda presidencial y la boina”, dijo en un principio.

Y añadió, entre risas: “Hice una película que se llamaba ‘La pasión de Gabriel’ y ese man usaba un poco de manillas y me las quedé todas… De otro país me robé una chaqueta también”.

En cuanto a la serie ‘Los protectores’ en la que actuó con Lionel Messi, el actor recordó que tiene un cordón umbilical firmado por el ’10’ y dicho elemento no lo tiene nadie más en el mundo.

No obstante, Andrés Parra indicó que fue el único de la producción que no le hizo firmar una camiseta al ’10’ de la ‘Albiceleste’. Se arrepiente de ello.

“¿Se acuerdan que Messi me firma un cordón umbilical? Lo tengo. Pueden creer que fui el único marica que no llevó una camiseta para firmar. Eso se llama una ‘Andrezada’. Fui el único al que no se le ocurrió y Messi se quedó como una hora más firmando camisetas, pero ¿quién tiene un cordón umbilical firmado por Messi?”, precisó.