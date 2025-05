Alejandra Serje, expresentadora del extinto programa de entretenimiento ‘Lo sé todo‘, rompió el silencio en redes sociales y se pronunció con firmeza frente a las recientes amenazas e insultos que ha recibido por parte de algunos seguidores de Melissa Gate.

La comunicadora, que ha sido activa en redes sociales opinando sobre lo que ocurre en ‘La casa de los famosos Colombia’ expresó su descontento por la forma en que algunos fanáticos reaccionaron tras dejar claro que ya no apoya del todo el juego de Gate en el programa.

¿Por qué están amenazando a Alejandra Serje?

A través de su cuenta de Instagram, Serje publicó un video en el que respondió a quienes la han atacado por ejercer su derecho a opinar.

“Bueno, aquí haciendo mi trabajo, y me tomo el tiempo de responderle a una cantidad de personas que se toman todo tan personal. No se alcanzan a imaginar la cantidad de insultos que he recibido, amenazas también, y algunos mensajes de apoyo, por ejercer mi derecho a la libre expresión”, comenzó diciendo.

Con un tono firme, Serje hizo un llamado a la sensatez, subrayando que expresar una opinión no debería ser motivo de ataques personales. “El único consejo que les voy a dar es que no es valiente el que está detrás de un teléfono. Eso lo dijo ella misma, Melissa, a quien admiro mucho. Me gusta su juego, pero últimamente algo pasó en ella que la apagó”, expresó, dejando claro que si bien valora lo que Gate ha hecho en el ‘reality’, no comparte todas sus actitudes recientes.

Alejandra Serje se refirió a Karina García, de ‘La casa de los famosos’

En su mensaje, también se refirió a Karina García, otra de las participantes del programa, a quien aseguró no conocer personalmente, pero con quien ha llegado a simpatizar por la situación que ha vivido dentro del ‘reality’, especialmente en lo que respecta a su rol como madre. “Aclaro, no la conozco, simplemente he simpatizado con algunas cosas que han pasado. Siento que han sido muy fuertes y que adicionalmente a su hija le ha tocado lidiar con muchas cosas. Es un tema más de empatía. Entonces, por ese lado la entiendo”, puntualizó.

Finalmente, Serje fue tajante con quienes la han estado acosando: “De resto, relax, dejen de estar amenazándome”. Con esta frase cerró su mensaje, reiterando que no está dispuesta a permitir que su opinión se vea silenciada por la presión de seguidores fanáticos.

La reacción de Serje ha causado comentarios divididos en redes. Mientras muchos aplauden su valentía por hablar con transparencia, otros continúan cuestionando su cambio de postura frente a Melissa Gate.

Sin embargo, su intervención dejó claro que no permitirá que el miedo le impida seguir expresando lo que piensa. En medio del furor que causa ‘La casa de los famosos Colombia‘, Alejandra Serje ha optado por mantenerse fiel a sus principios y recordar que el respeto debe primar en cualquier debate, incluso en el terreno del entretenimiento.

