Blessd actualmente es uno de los artistas colombianos más famosos en el mundo. Con canciones que superan los cientos de millones de visitas, el oriundo del barrio Antioquia (Medellín) se ha ganado un lugar de peso en el género urbano. Esto le ha permitido adquirir multimillonarios lujos como cadenas, propiedades y carros.

¿Qué camioneta tiene Blessd?

La camioneta en cuestión es una Brabus Mercedes-AMG G Wagon, una versión ultraexclusiva y potenciada de la icónica Clase G de Mercedes-Benz, transformada por el preparador alemán Brabus. Este modelo conserva la robusta silueta cuadrada que ha hecho famosa a la G Wagon, pero añade un paquete estético más agresivo: parachoques rediseñados, entradas de aire más grandes, llantas de aleación de gran tamaño y detalles en fibra de carbono. Su presencia es imponente, combinando el espíritu todoterreno con un carácter de lujo extremo.

En el apartado mecánico, Brabus lleva el motor V8 biturbo a un nuevo nivel, alcanzando potencias que pueden superar los 800 caballos, dependiendo de la versión. Esto le permite acelerar de 0 a 100 km/h en apenas unos segundos, cifras sorprendentes para un vehículo de más de dos toneladas. Además, su sistema de suspensión y tracción integral están optimizados tanto para ofrecer un desempeño sobresaliente en carretera como para mantener sus capacidades fuera de ella, algo que sigue siendo un sello de la Clase G.

El interior es un despliegue de lujo y personalización. Brabus ofrece materiales de alta gama como cuero artesanal, Alcantara y detalles en fibra de carbono o madera fina. La tecnología es de última generación, con pantallas digitales, sistemas de sonido premium y una ergonomía pensada para el máximo confort.

Blessd hace parte del selecto grupo de personas que tienen esta camioneta en su poder. Cristiano Ronaldo y Ryan Castro, amigo del ‘Bendito’, son algunos de los famosos que utilizan este vehículo, pues solo hay cerca de 25 en el mundo.

Según la revista Motor, el precio base de la Mercedes es de unos 1.100 millones de pesos, pero con las modificaciones propias de esta línea, el valor puede aumentar hasta los 3.000 millones de pesos. Cabe resaltar que esta camioneta no se consigue en Colombia, por lo que Blessd la pidió de Estados Unidos y arribó a Colombia por el puerto de Santa Marta.

¿Cuántos años tiene Blessd?

Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, es un cantante, compositor y rapero colombiano nacido el 27 de enero de 2000 en Itagüí, Antioquia. Actualmente tiene 25 años y cuenta con una trayectoria destacada en el género urbano, inició su carrera en 2018–2019 y en 2021 firmó con Warner Music Latina, con quien lanzó su álbum debut ‘Hecho en Medellín’. Este incluyó el exitoso tema ‘Medallo’, que alcanzó el número 1 en Colombia y acumula más de 431 millones de reproducciones en YouTube. En 2022 extendió su discografía con ‘Siempre Blessd’ y continuó sumando éxitos en colaboraciones y producciones, solidificando su presencia en la escena urbana.

Blessd también logró posicionarse como referente global: en 2024 su álbum Sí Sabe debutó en el primer lugar del ranking ‘Top Albums Debut Global’ de Spotify.

Su estilo versátil fusiona reguetón, trap y R&B latino, manteniéndose auténtico con letras que reflejan la vida de barrio y las raíces paisas. Además de su música, en 2024 se convirtió en propietario del club de fútbol danés Vendsyssel FF, con el objetivo de brindar oportunidades a jóvenes futbolistas colombianos en Europa.

