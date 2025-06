El género urbano colombiano atraviesa uno de los mejores momentos de su historia gracias a la cantidad de representantes que tiene en la cresta de la ola. Comandado por J Balvin, Maluma, Karol G, Feid, Blessd y Ryan Castro, entre otros, se ubica como uno de los más escuchados alrededor del mundo.

Sin embargo, la relación entre la mayoría de ellos no es la mejor. Así lo confirmó Blessd en el concierto gratuito que dio en el ‘show’ de ‘Juanpis González’ en el Movistar Arena. Habló de una pelea en la final de la Copa América 2024, donde varios artistas se reunieron en un palco para ver el partido que Colombia perdió con Argentina.

“Pasó un inconveniente en un camerino”, dijo Blessd, a lo que el personaje de Alejandro Riañio le insistió para que dijera el nombre de de Feid y quién ganó la pelea. “Yo no voy a hablar porque él no está para defenderse, pero él sabe que la mala“, contó el cantante.

Blessd confirma que se peleo en un camerino con Feid 💣 pic.twitter.com/1OoPXGwJEt — Mendo (@RogerMendo14) June 6, 2025

‘Juanpis’ insistió con el tema para saber qué es lo que pasa entre ambos cantantes de reguetón, a lo que Blessd, que tuvo polémica con ‘La casa de los famosos’, le contó que “nunca ha habido energía de varias cosas. Hemos tenido inconvenientes, pero ha sido algo que nunca ha salido a la luz y a mí cuando alguien me quiere cortar la energía y no me quiere ver bien, hace cosas por detrás o entrega otras cosas para que a mí me vaya mal pues yo me le voy de frente”, explicó.

El presentado quiso saber si era una pelea real o solo se trataba de una campaña de ‘marketing’ para sacar una nueva canción juntos, una práctica muy común por estos días. “No, no hay energía con el ‘man’ y usted puede ser muy grande, pero si usted me tira la mala, pues yo también se la voy a tirar si yo tengo motivos para hacerlo. Además, él se copia de mi rapero favorito”, cerro Blessd, haciendo referencia a Crudo Means Raw.

🚨BLESSD CONFIRMA EN JUANPIS SHOW SU PELEA CON FEID. 🚨 EFECTIVAMENTE HUBO 🥊 pic.twitter.com/BhfrFFDnx9 — Andres (@amme3090) June 6, 2025

El tema no terminó allí. Con el evento del Movistar Arena terminado, Blessd continuó revelando cosas en su cuenta de X. A modo de conclusión del tema el ‘Bendito’ contó que golpeó a Feid y a su DJ en el palco de la final de la Copa América. “Y Feid sabe que le di en la cara en el palco de la final y al DJ de él también y ya fin del tema”, escribió.

Y feid sabe que le di en la cara en el palco de la final y al dj de el también y ya fin del tema . 🫱🏻‍🫲🏼 — 有福的特立尼达💙 (@BlessdOficial) June 6, 2025

En este mismo palco, Blessd protagonizó otra polémica durante este partido. Al cantante lo grabaron intentando quitarle la camisa a un hincha de Argentina que estaba debajo de la ventana del lugar donde se encontraba él junto a otras artistas y Daniel Muñoz.

