La segunda temporada de ‘La casa de los famosos’ sigue dando de qué hablar, y esta vez el foco está en el intenso enfrentamiento que protagonizaron Karina García y Yina Calderón, quienes pasaron de ser aliadas a rivales en el ‘reality’ del Canal RCN.

(Vea también: Exesposo de Marcela Reyes rompió silencio y dice si le puso los cachos con Karina García)

Lo que alguna vez fue una amistad cercana dentro del grupo conocido como ‘chicas fuego’ se ha transformado en una serie de acusaciones, gritos y reproches que han captado la atención del público y han abierto un debate en redes sociales.

El altercado, que tuvo lugar en la noche de este jueves 8 de mayo, mostró a una Karina García visiblemente afectada, cuestionando la agresividad de Yina Calderón.

“¿Cómo pudo ser mi amiga?, ¿cómo pude ser tan ciega?, ¿cómo creí en una persona como usted? Me decía que me quería y después me dice basura, desagradable”, expresó Karina con una mezcla de dolor y frustración.

Acá, el video de lo sucedido:

La modelo paisa no se quedó callada y respondió con firmeza a los ataques de Calderón: “Yina, déjeme en paz. Yo no la estoy mencionando a usted, mentirosa. Déjeme en paz que yo con usted no me meto”.

Por su parte, Yina Calderón, conocida por su personalidad explosiva, no dudó en contraatacar. “Todo el día chillando”, gritó, a lo que Karina replicó: “¿Y si lloro qué? Son mis lágrimas, no las suyas”.

La tensión escaló aún más cuando Yina se dirigió directamente a los seguidores del programa: “Gente seguidora de Karina, yo les voy a pedir un favor: si la quieren, díganle que deje de victimizarse. Es solo eso, nosotros no queremos absolutamente nada más”.

Karina, indignada, acusó a Yina Calderón de manipular a la audiencia: “Le estás diciendo a la cámara que voten por mí, deja de ser tan mentirosa. Yo sería incapaz de hacer eso. Juegue limpio, Yina, que usted me conoce”.

Pero el enfrentamiento no terminó ahí. Yina Calderón intensificó sus críticas, acusando a Karina de buscar victimizarse en cada conflicto. “Peleó con Yana, con ‘la Abuela’, con Laura González, con ‘Coco’, con todo el mundo se ha victimizado. Entonces, no crean más esas lágrimas que ella se pone a llorar para hacernos ver como los malos”, afirmó la empresaria de fajas, provocando aún más controversia entre los espectadores.

Acá, un video que muestra la pelea completa:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KARINA GARCIA (@karinagarciaoficiall)

Conflictos de Karina García en ‘La Casa de los Famosos’

Karina García ha estado en el centro de múltiples controversias desde el inicio de la competencia. Además de su ruptura con Yina Calderón y ‘La Toxi Costeña’, con quienes formaba parte del grupo ‘chicas fuego’, Karina ha tenido roces con otros participantes.

Su romance con el cantante Andrés Altafulla fue un punto de inflexión que fracturó su relación con sus exaliadas, quienes la acusaron de priorizar sus intereses personales y de usar la relación como estrategia para avanzar en el juego.

Karina también tuvo un enfrentamiento con Laura González durante un ‘brunch’ de nominados, donde las diferencias personales escalaron hasta el punto de requerir la intervención de otros concursantes. Asimismo, su desacuerdo con Yana Karpova y ‘la Abuela’ por cuestiones de convivencia ha sido mencionado por Yina como evidencia de su supuesta tendencia a victimizarse.

Estos conflictos han polarizado a la audiencia: mientras algunos consideran que Karina es blanco de ataques injustos, otros creen que su actitud contribuye a las tensiones en la casa.

¿Quién es Karina García?

Karina García, de 34 años, es una modelo e ‘influencer’ originaria de Medellín, conocida por su carisma y su trayectoria en el mundo digital. Antes de convertirse en creadora de contenido, trabajó durante ocho años como auxiliar de enfermería en diversos hospitales de su ciudad, experiencia que, según ella, la formó como persona.

Lee También

“Eso fue lo que me dio de comer, lo que me formó como ser humano. Aprendí a ser persona”, reveló en el programa. Karina es madre de dos hijos: Isabella, de 17 años, que vive en Estados Unidos y también es creadora de contenido, y Valentino, de 4 años, fruto de su relación con el cantante de reguetón Smayv.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KARINA GARCIA (@karinagarciaoficiall)

* Pulzo.com se escribe con Z