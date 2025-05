Marcela Reyes, reconocida DJ e ‘influenciadora’, volvió a estar en el centro de la polémica tras verse involucrada en un altercado a las afueras del establecimiento Occa, en Medellín. Todo ocurrió luego de que asistiera al lanzamiento musical de su amiga Yina Rose, evento al que acudió como invitada especial. Sin embargo, la noche no terminó como se esperaba.

(Vea también: ¿Nuevo novio de Marcela Reyes está en la cárcel? La vieron entrando a hacer visita conyugal)

Según varios registros en video que circulan en redes sociales, al salir del lugar los DJ’s del sitio detuvieron la música, lo que al parecer causó molestia en una de las asistentes al evento.

Una mujer se acercó a Reyes para reclamarle, aparentemente creyendo que ella tenía algo que ver con la situación. El reclamo fue mal recibido por la artista, quien no dudó en responder con firmeza. Lo que empezó como un cruce de palabras fue subiendo de tono. Testigos afirman que mientras la mujer cuestionaba a Marcela, esta decidió no continuar con la discusión y le dio la espalda para retirarse.

Fue en ese momento cuando la desconocida lanzó un comentario que encendió aún más los ánimos:

“Si te sientes tan apagada en este momento, por lo que sos, pues…”. Estas palabras hicieron que la DJ regresara con fuerza para encarar a la mujer, quien en medio de la tensión aseguró que no la conocía. No obstante, Marcela la confrontó recordándole que momentos antes había pronunciado su nombre perfectamente.

En medio del enfrentamiento verbal, los acompañantes de ambas mujeres se fueron a los golpes, causando un bochornoso espectáculo en plena vía pública, a las afueras del establecmiento. En los videos también se puede ver a Marcela tratando de intervenir para detener la pelea, aunque su presencia no logró calmar los ánimos de inmediato.

La encargada de hacer pública la situación fue la ‘influenciadora’, ‘La barbie Colombiana’, quien compartió en sus redes sociales varios fragmentos del altercado, exponiendo el difícil momento que vivió su amiga. Las imágenes rápidamente se viralizaron, y los comentarios no se hicieron esperar, quienes criticaron la actitud de la DJ ante esta situación.

“Marcela como siempre de arrabalera ¡Qué oso!”, “no soportó la fama de Karina García y no sabe cómo llamar la atención para opacarla, “esa Marcela esta semana si ha sonado y no precisamente por lo toques”, “Marcela necesita sonar como sea, hasta haciendo el oso”.

Lee También

La controversia también ha provocado reacciones de otras figuras del entretenimiento. Manuela Gómez, ex- ‘Protagonista de Novela‘, intervino en sus redes sociales diciendo que muchas personas le escriben pidiéndole que le exija a Marcela que muestre pruebas contundentes.

“La gente me dice que por qué no le digo a Marcela que suelte las pruebas. Si no lo hace, nadie le va a creer. Yo sí he visto muchas cosas, y por eso le creo. Ella tiene toda la evidencia, toda la información, tiene las pruebas, y sé que está pasando por momentos difíciles por culpa de chismes y rumores generados por el amarillismo de la gente”, expresó Gómez.