Charlie Ainsworth, una mujer británica de 37 años, enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida luego de recibir un devastador diagnóstico médico: tiene 12 tumores cerebrales, dos masas en el estómago y los médicos solo le han dado unos pocos días de vida.

El caso de la mujer ha conmocionado al Reino Unido, no solo por la agresividad de la enfermedad, sino por el valiente testimonio de su familia, que busca crear conciencia sobre la detección temprana del cáncer de piel.

Un lunar en la pierna fue el primer signo de cáncer

La historia de Charlie comenzó en 2016, cuando notó un lunar inusual en su pierna. Aunque no cambió de forma ni de color en los primeros meses, le llamó la atención y decidió acudir al médico. El diagnóstico fue melanoma, un tipo de cáncer de piel, por lo que le extirparon el lunar y recibió el alta médica tras completar el tratamiento.

Sin embargo, ocho años después, en 2024, los especialistas le informaron que el cáncer había regresado con fuerza. Esta vez, se había diseminado a varias partes de su cuerpo, incluyendo el cerebro, el estómago, los pulmones y la cadera.

En una primera revisión, le detectaron dos tumores cerebrales, lo que dio inicio a un proceso de radioterapia y quimioterapia. A pesar de los esfuerzos médicos, la enfermedad progresó rápidamente, y nuevas pruebas revelaron un total de 12 tumores en su cerebro.

Frente a este panorama, el equipo de cuidados paliativos comunicó a la familia que no había opciones de tratamiento. Charlie, madre de un niño de siete años llamado Elijah, regresó a casa con una condición crítica y sin movilidad en el lado izquierdo de su cuerpo debido a la inflamación cerebral causada por uno de los tumores más agresivos.

Su madre, Belinda Ainsworth, de 59 años, ha sido su principal cuidadora y apoyo emocional. “Tengo el corazón destrozado. Charlie no es solo mi hija, es mi mejor amiga. No puedo imaginar mi vida sin ella”, expresó entre lágrimas. Pero quizás el momento más doloroso fue tener que explicarle la situación a su nieto. “Tuvimos que sentarlo y decirle que mamá no iba a mejorar. Él simplemente sollozó”, contó Belinda.

No podía quedar embarazada, pero en 2017 nació su hijo Elijah

La vida de Charlie ha estado marcada por diversas complicaciones de salud desde temprana edad. Fue diagnosticada con hipotiroidismo a los ocho años y un año más tarde, con diabetes tipo 1.

Los médicos le habían dicho que no podría tener hijos debido a su condición, pero en 2016 quedó embarazada. Durante el embarazo, sus riñones comenzaron a fallar y se le sugirió interrumpir la gestación. Sin embargo, decidió continuar y en 2017 dio a luz a Elijah. Posteriormente, fue sometida a diálisis y, más adelante, a un trasplante de riñón y páncreas.

A pesar de que Elijah creció acostumbrado a ver a su madre entrar y salir del hospital, esta vez fue diferente. La gravedad del estado de Charlie y la pérdida de movilidad marcaron un antes y un después para toda la familia.

Ante esta difícil situación, Belinda ha decidido alzar la voz para advertir a otras personas sobre la importancia de vigilar cualquier cambio en la piel. “Cualquier pequeño cambio en un lunar o cualquier cosa [inusual] significa que es necesario que lo revisen”, alertó.

Además, ha iniciado una campaña en la plataforma GoFundMe para cubrir los gastos del funeral de su hija y dejar un fondo económico para el futuro de Elijah.

¿Qué recomendaciones existen para identificar melanomas?

Los especialistas recomiendan seguir la regla para identificar posibles melanomas:

Asimetría : los lunares irregulares pueden ser señal de alerta.

Bordes : contornos dentados o mal definidos.

Colores : mezcla de diferentes tonos en un solo lunar.

Diámetro : mayor a 6 milímetros.

Evolución : cualquier cambio en forma, color o tamaño.

La historia de Charlie Ainsworth es un doloroso recordatorio de lo importante que es prestar atención a las señales del cuerpo. La detección temprana puede marcar la diferencia.

