La salida de Yina Calderón de ‘La casa de los famosos Colombia’ estuvo marcada por un momento inesperado y profundamente emotivo. Apenas segundos después de haber sido recibida en el set del programa matutino donde era esperada para hablar de su paso por el ‘reality’, la empresaria de fajas rompió en llanto al enterarse de una noticia que la dejó completamente descolocada: su amiga Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’, está en la cárcel.

El presentador de ‘Mañana Express’, de RCN, apenas alcanzó a saludarla y preguntarle cómo se sentía, cuando Yina, con voz entrecortada y evidente tristeza, respondió:



“La verdad, muy mal. Estoy aquí parada porque me toca, pero recibí la noticia de que mi amiga ‘Epa Colombia’ está en la cárcel y…”, dijo antes de romper en llanto. Luego añadió con dificultad:

“Yo no lo sabía, discúlpenme, yo nunca lloro”, afirmó mientras intentaba recomponerse.

Aunque los presentadores quisieron darle un momento para calmarse, Yina decidió seguir hablando del tema que la dejó emocionalmente devastada.

“Parce, me acabo de enterar y… me parece injusto. Ni siquiera entiendo por qué está allá. Me contaron antes de venir a este programa y no entiendo. Discúlpenme”, señaló, visiblemente afectada.

Según explicó, fue minutos antes de su aparición pública cuando le informaron que ‘Epa Colombia’ se encuentra recluida en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, situación que le pareció tan inesperada como dolorosa.

Lo más impactante para Calderón fue saber que su única amiga en el medio, alguien a quien considera leal y generosa, estaba atravesando un momento tan difícil mientras ella permanecía aislada del mundo en la casa del ‘reality’.

“Yo la verdad pensaba que cuando yo estuviera en el programa, ‘Epa’ iba a gritar mi nombre, a apoyarme, a hacerme campaña. Me parecía raro que no lo hiciera, pero ahora todo tiene sentido. ¡Ella estaba allá adentro, privada de su libertad! ¡Yo no tenía ni idea!”, exclamó con lágrimas en los ojos en ‘Buen día, Colombia’

En medio de la entrevista, Calderón confesó que incluso llegó a pensar que la falta de apoyo desde afuera podría haberse debido a algo que ella misma dijo dentro del programa, pero luego comprendió que no fue así:



“Llegué a pensar que de pronto me equivoqué con algún comentario, que había dicho algo que le molestó, pero no, era esto… Y me duele más aún, porque ella me ha demostrado ser una amiga real, una mujer que se ha reivindicado”, explicó.

Yina Calderón indispuesta por la noticia de que ‘Epa Colombia’ está en la cárcel

El impacto de la noticia fue tan grande que Yina tuvo que cancelar varias entrevistas programadas con medios de comunicación que estaban previstas para este jueves 15 de mayo.

“No estoy bien. Prefiero tomarme un momento para pensar, para entender qué está pasando”, dijo fueras de cámaras, sin embargo, no comentó si reanudaría las entrevistas para este viernes 16 de mayo.

Calderón también afirmó que su prioridad, ahora fuera del ‘reality’, será apoyar a su amiga de todas las maneras posibles.

“No me importa si tengo que ir todos los domingos a verla, voy a hacer campaña, a mover redes, a hablar con abogados. Esto es injusto. No la pueden dejar sola. No está bien lo que está pasando con ella”, aseguró con firmeza.

El episodio dejó ver una faceta más sensible y humana de Yina Calderón, quien a pesar de su carácter controversial, mostró una profunda empatía y preocupación por quien considera una gran amiga.

